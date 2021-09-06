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    Держенергонагляд надав рекомендації по зменшенню аварійності ТЕС в умовах дефіциту коштів

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    Держенергонагляд рекомендував організувати поопераційний контроль і повузлове приймання робіт виконаних підрядними організаціями в рамках ремонту обладнання ТЕС - Держенергонагляд надав рекомендації по зменшенню аварійності ТЕС в умовах дефіциту коштів
    Держенергонагляд рекомендував організувати поопераційний контроль і повузлове приймання робіт виконаних підрядними організаціями в рамках ремонту обладнання ТЕС

    Держенергонагляд рекомендує підсилити контроль за ходом ремонтних робіт, здійснюваних підрядними організаціями

    Держенергонагляд надав рекомендації по зменшенню аварійності обладнання теплових електростанцій (ТЕС) в поточних умовах обмеженого фінансування ремонтних кампаній.

    Про це йдеться в повідомленні державного агентства.

    «Для підвищення надійності роботи енергетичного обладнання українських теплоелектростанцій Держенергонагляд рекомендує: провести техніко-економічний аналіз ремонтного обслуговування з урахуванням аварійності після виконаних ремонтів та розробити заходи із забезпечення надійності енергетичного обладнання ефективності використання коштів, та поліпшення ремонтного обслуговування ТЕС», – йдеться в повідомленні.

    Агентство також рекомендує підсилити контроль за ходом ремонтних робіт, здійснюваних підрядними організаціями, а також підвищити вимоги до приймання найбільш відповідальних вузлів з ремонту і реконструкції.

    Також Держенергонагляд рекомендував організувати поопераційний контроль і повузлове приймання робіт виконаних підрядними організаціями в рамках ремонту обладнання ТЕС.

    Нагадаємо, через штучне падіння цін на електроенергію нижче собівартості виробництва у 2020-2021 році, генерувальні компанії не мали достатньо коштів для ремонту й оновлення обладнання.

    Дефіцит коштів одночасно з підвищеним навантаженням на ТЕС призвів до збільшення випадків аварійного відключення обладнання.

    Ситуація з цінами реалізації електроенергії виробниками стабілізувалася в серпні 2021 року, що дозволило виробникам закуповувати паливо і проводити капітальні ремонти обладнання.

    Теги: ТЕС енергетика фінансування
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    Держенергонагляд надав рекомендації по зменшенню аварійності ТЕС в умовах дефіциту коштів