Держенергонагляд надав рекомендації по зменшенню аварійності ТЕС в умовах дефіциту коштів
Держенергонагляд рекомендує підсилити контроль за ходом ремонтних робіт, здійснюваних підрядними організаціями
Держенергонагляд надав рекомендації по зменшенню аварійності обладнання теплових електростанцій (ТЕС) в поточних умовах обмеженого фінансування ремонтних кампаній.
Про це йдеться в повідомленні державного агентства.
«Для підвищення надійності роботи енергетичного обладнання українських теплоелектростанцій Держенергонагляд рекомендує: провести техніко-економічний аналіз ремонтного обслуговування з урахуванням аварійності після виконаних ремонтів та розробити заходи із забезпечення надійності енергетичного обладнання ефективності використання коштів, та поліпшення ремонтного обслуговування ТЕС», – йдеться в повідомленні.
Агентство також рекомендує підсилити контроль за ходом ремонтних робіт, здійснюваних підрядними організаціями, а також підвищити вимоги до приймання найбільш відповідальних вузлів з ремонту і реконструкції.
Також Держенергонагляд рекомендував організувати поопераційний контроль і повузлове приймання робіт виконаних підрядними організаціями в рамках ремонту обладнання ТЕС.
Нагадаємо, через штучне падіння цін на електроенергію нижче собівартості виробництва у 2020-2021 році, генерувальні компанії не мали достатньо коштів для ремонту й оновлення обладнання.
Дефіцит коштів одночасно з підвищеним навантаженням на ТЕС призвів до збільшення випадків аварійного відключення обладнання.
Ситуація з цінами реалізації електроенергії виробниками стабілізувалася в серпні 2021 року, що дозволило виробникам закуповувати паливо і проводити капітальні ремонти обладнання.