Держенергонагляд надав рекомендації по зменшенню аварійності ТЕС в умовах дефіциту коштів

Держенергонагляд рекомендував організувати поопераційний контроль і повузлове приймання робіт виконаних підрядними організаціями в рамках ремонту обладнання ТЕС

Держенергонагляд рекомендує підсилити контроль за ходом ремонтних робіт, здійснюваних підрядними організаціями

Держенергонагляд надав рекомендації по зменшенню аварійності обладнання теплових електростанцій (ТЕС) в поточних умовах обмеженого фінансування ремонтних кампаній.

Про це йдеться в повідомленні державного агентства.

«Для підвищення надійності роботи енергетичного обладнання українських теплоелектростанцій Держенергонагляд рекомендує: провести техніко-економічний аналіз ремонтного обслуговування з урахуванням аварійності після виконаних ремонтів та розробити заходи із забезпечення надійності енергетичного обладнання ефективності використання коштів, та поліпшення ремонтного обслуговування ТЕС», – йдеться в повідомленні.

Агентство також рекомендує підсилити контроль за ходом ремонтних робіт, здійснюваних підрядними організаціями, а також підвищити вимоги до приймання найбільш відповідальних вузлів з ремонту і реконструкції.

Також Держенергонагляд рекомендував організувати поопераційний контроль і повузлове приймання робіт виконаних підрядними організаціями в рамках ремонту обладнання ТЕС.

Нагадаємо, через штучне падіння цін на електроенергію нижче собівартості виробництва у 2020-2021 році, генерувальні компанії не мали достатньо коштів для ремонту й оновлення обладнання.

Дефіцит коштів одночасно з підвищеним навантаженням на ТЕС призвів до збільшення випадків аварійного відключення обладнання.

Ситуація з цінами реалізації електроенергії виробниками стабілізувалася в серпні 2021 року, що дозволило виробникам закуповувати паливо і проводити капітальні ремонти обладнання.