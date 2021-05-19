Енергетична політика влади веде Україну до інтеграції з Росією, а не ЄС, – Яценюк

Яценюк вважає, що в імпорті російського струму немає жодної економічної логіки і це суто політичне рішення влади

За словами Яценюка, те що відбувається з електроенергетичним ринком, – це зрада національних інтересів

Енергетична політика Україні сьогодні скоріше нагадує інтеграцію до енергосистеми Росії, а не об’єднаної енергетичної системи Європейського Союзу.

Про це заявив експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

«От з точки зору дій, які проводить українська влада, у мене таке відчуття, що ми інтегруємося тільки в «Единое экономическое пространство под руководством Российской Федерации». Тому що неринкові методи управління – хто це? Це Росія і її прибічники. Закупівля електроенергії у Російської Федерації і Білорусі – це Росія, Білорусь і її прибічники. Ручне управління економікою – хто це? Це Росія і її прибічники», - заявив експрем’єр в ефірі телеканалу «Україна24».

За словами Яценюка, те що відбувається з електроенергетичним ринком, – це пряма зрада національних інтересів.

«Чим вони відрізняються від Медведчука? Чим? Тим, що вони не члени ОПЗЖ, і тим, що їх Путін не приймає? Їх Путін не приймає – чого вони путінську електроенергію приймають? А чому вони приймають електроенергію у друга Путіна, такого самого диктатора Лукашенка? Як це ще назвати?» – наголосив експрем’єр.

Він додав, що в імпорті російського струму немає жодної економічної логіки і це суто політичне рішення діючої влади.

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

17 травня з вимогою зупинити імпорт до НКРЕКП звернулося Міністерство енергетики України.

Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського і голови уряду Дениса Шмигаля, поставки до теперішнього часу тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, голова якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.