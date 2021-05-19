Завершення земельної реформи. Рада розблокувала підписання важливого закону

Депутати підтримали документ, необхідний для завершення земельної реформи в Україні

Закон дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність

Народні обранці розблокували підписання законопроєкту №2194. Цей закон дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Всього до парламенту внесли 12 постанов про скасування результатів голосування за відповідний закон (№№2194-П - 2194-П11). Народні депутати не підтримали жодну з них.

Таким чином законопроєкт №2194 зможе підписати глава Верховної ради Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський.

Раніше профільний комітет рекомендував Раді визначитися шляхом голосування з приводу прийняття або відхилення зазначених проектів постанов.

28 квітня Рада прийняла відповідний проєкт закону в другому читанні. Відзначимо, прийняття закону супроводжувалося у сесійній заалі криками «Ганьба». Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

Так, на початку грудня 2020 року парламент відправив цей закон на повторне друге читання у профільний комітет. У середині листопада минулого року Рада прийняла цей закон за основу.

Напередодні Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.