У 2021 році «Дніпрогаз» встановив понад дві тисячі індивідуальних лічильників газу

Щорічно АТ «Дніпрогаз» доставляє для 400 тис своїх клієнтів близько 800 млн кубометрів газу

Термін встановлення лічильників газу в Україні продовжено до 1 січня 2023 року

З початку 2021 року фахівці АТ «Дніпрогаз» встановили для клієнтів 2,2 тис індивідуальних лічильників газу. У поточному році компанія планує встановити понад 5 тис приладів обліку.

Згідно Плану розвитку газорозподільної системи Дніпра та Дніпровського району, затвердженого НКРЕКП, у 2021 році АТ «Дніпрогаз» встановить понад 5 тис індивідуальних лічильників газу побутовим споживачам. Обсяг фінансування, схвалений Регулятором на ці роботи, становить майже 11,5 млн грн.

Термін встановлення лічильників газу в Україні продовжено до 1 січня 2023 року. Наразі комерційним обліком блакитного палива у Дніпрі та Дніпровському районі забезпечені більше 90% домогосподарств.

«На сайті АТ «Дніпрогаз» розміщений перелік адрес, за якими будуть встановлювати індивідуальні лічильники газу. Встановлення приладів обліку виконуватиметься за рахунок коштів компанії. В разі необхідності заміни газового крану або підвідних шлангів до газових приладів – їх вартість сплачує власник квартири», – роз’яснює в.о. технічного директора АТ «Дніпрогаз» Сергій Матієнко.

Споживач газу також повинен забезпечити вільний доступ до газових мереж. Для встановлення лічильника слід заздалегідь відсунути меблі, зняти навісні полиці - прибрати все, що може перешкоджати проведенню монтажних робіт. Основна проблема, яка виникає у процесі оснащення лічильниками багатоповерхівок, пов’язана з відсутністю доступу у газифіковані квартири. Деякі мешканці свідомо перешкоджають виконанню робіт, відмовляючи у доступі для встановлення лічильників.

Кодекс ГРМ визначає: у разі відмови від встановлення приладу обліку фахівці газорозподільної компанії зобов'язані скласти Акт про порушення та Акт про відмову від встановлення лічильника. На підставі даних документів розрахунки за спожитий газ будуть проводитися за граничними нормами споживання, які в середньому у 3 рази більше діючих норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. За наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання гранична норма газоспоживання складе 9,8 куб. м на 1 людину на місяць, за відсутності гарячого водопостачання - 18,3 кубометри на 1 людину на місяць.

Нагадаємо, за вісім місяців роботи мобільного додатку «104.ua Контролери» працівники АТ «Чернівцігаз» зафіксували 150 тисяч показників лічильників газу.

АТ «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.