Енергетичне зближення Москви та Кишивева: глава МЗС Молдови зібрався в РФ

16-17 листопада Москву з робочим візитом відвідає заступник прем'єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова

Під час переговорів сторони збираються обговорити питання двосторонньої співпраці

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску здійснить візит у Москву, після того, як учора стало відомо про підготовку засідання міжурядової молдово-російської комісії щодо вирішення суперечностей в енергетичній сфері. Про запланований візит молдовського чиновника повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МЗС РФ та підтверджують у Кишиневі, інформує «Главком».

«На запрошення міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова 16-17 листопада 2021 року Москву з робочим візитом відвідає заступник прем'єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Попеску», – зазначається повідомленні ЗМІ з посилання на російське МЗС.

У міністерстві закордонних справ Молдови підтвердили запланований візит, але відзначили, що про деталі поїздки повідомлять додатково.

«Так, ми підтверджуємо, що таки візит запланований на 16-17 і деталі ми вже повідомимо додатково», – підтвердив прессекретар молдовського зовнішньополітичного відомства Деніел Воде у коментарі «Главкому».

Зазначається, що під час переговорів сторони збираються обговорити питання двосторонньої співпраці.

Як повідомляв «Главком», Молдова та Росія домовилися про продовження постачання газу. Також Молдова ініціює підписання двосторонньої угоди з РФ про співпрацю в енергетичній сфері.

Віцепрем’єр-міністр Молдови з питань інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину розповів, що засідання міжурядової молдо-російської комісію з цього приводу заплановане на листопад.

До слова, молдовський канал осоромився: шантаж Росії кращий за газову допомогу України.

Віцепрем’єр-міністр РМ з питань інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину розповів про умови домовленостей із «Газпромом». Загалом Молдова продовжила контракт 2016 року на п'ять років, при цьому у листопаді під час засідання молдово-російської комісії буде підписаний міжурядовий договір між Молдовою та Росією, а реформування енергетичного ринку Молдови буде відкладено щонайменше до 2022 року.