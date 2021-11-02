«Молдова за 30 років не досягла енергобезпеки». У Кишиневі прокоментували допомогу України та Румунії

Водночас, в рамках імплементації Третього енергопакета, консультацій із Росією не уникнути

Співпраця із сусідніми країнами – Україною та Румунією, а також країнами регіона щодо забезпечення енергетичної безпеки має продовжуватися, але консультації з РФ не уникнути. Про це сказав віцепрем’єр-міністр з питань інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину під час пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента «Главкому».

«Мені дуже шкода, що протягом 30-ти років Республіка Молдова не створила інфраструктуру, необхідну для забезпечення енергетичної безпеки. Республіка Молдова буде повторювати цей досвід (співпраці із сусідніми країнами під час енергетичного тиску «Газпрому» – ред.) щодо забезпечення енергетичної безпеки, включно через домовленості про співпрацю із сусідніми країнами та країнами з регіону», – відповів Спину на питання «Главкому» щодо можливостей посилення співпраці України, Румунії та Молдови задля забезпечення енергетичної незалежності регіону.

Водночас раніше чиновник підкреслив, що для приєднання до Європейської енергетичної хартії, зокрема в рамках імплементації Третього енергопакета, консультацій із Росією не уникнути, оскільки «Газпром» є одним з акціонерів молдовського підприємства «Молдовагаз».

Нагадаємо, узгодження спірних моментів між «Газпромом» та «Молдовагазом» триватиме до 1 травня.

Раніше повідомлялось, що влада Молдови уклала контракт на купівлю 1,5 мільйона кубометрів газу в українського «Нафтогазу».

Купівля відбулася за підсумками тендеру, переможцем якого стала пропозиція української компанії