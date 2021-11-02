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    Економіка та фінанси

    «Молдова за 30 років не досягла енергобезпеки». У Кишиневі прокоментували допомогу України та Румунії

    У газовій кризі Молдові допомогли Україна та Румунія - «Молдова за 30 років не досягла енергобезпеки». У Кишиневі прокоментували допомогу України та Румунії
    У газовій кризі Молдові допомогли Україна та Румунія
    Фото з відкритих джерел

    Водночас, в рамках імплементації Третього енергопакета, консультацій із Росією не уникнути

    Співпраця із сусідніми країнами – Україною та Румунією, а також країнами регіона щодо забезпечення енергетичної безпеки має продовжуватися, але консультації з РФ не уникнути. Про це сказав віцепрем’єр-міністр з питань інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину під час пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента «Главкому».

    «Мені дуже шкода, що протягом 30-ти років Республіка Молдова не створила інфраструктуру, необхідну для забезпечення енергетичної безпеки. Республіка Молдова буде повторювати цей досвід (співпраці із сусідніми країнами під час енергетичного тиску «Газпрому» ред.) щодо забезпечення енергетичної безпеки, включно через домовленості про співпрацю із сусідніми країнами та країнами з регіону», відповів Спину на питання «Главкому» щодо можливостей посилення співпраці України, Румунії та Молдови задля забезпечення енергетичної незалежності регіону.

    Водночас раніше чиновник підкреслив, що для приєднання до Європейської енергетичної хартії, зокрема в рамках імплементації Третього енергопакета, консультацій із Росією не уникнути, оскільки «Газпром» є одним з акціонерів молдовського підприємства «Молдовагаз».

    Нагадаємо, узгодження спірних моментів між «Газпромом» та «Молдовагазом» триватиме до 1 травня.

    Раніше повідомлялось, що влада Молдови уклала контракт на купівлю 1,5 мільйона кубометрів газу в українського «Нафтогазу».

    Купівля відбулася за підсумками тендеру, переможцем якого стала пропозиція української компанії

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    Теги: Молдова чиновник час
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    «Молдова за 30 років не досягла енергобезпеки». У Кишиневі прокоментували допомогу України та Румунії