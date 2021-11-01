Молдова йде на енергетичне зближення з Росією: терміново скликають комісію

Молдова ініціюює договір із РФ про співпрацю в енергетичній сфері

Республіка Молдова та Росія проведуть спільне засідання двосторонньої міжурядової комісії, під час якого молдовська сторона ініціюватиме підписання договору про енергетичну співпрацю. Про це, як повідомив віцепрем’єр-міністр Молдови Андрій Спину під час пресконференції, було досягнуто рішення під час переговорів із «Газпромом» у Санкт-Петербурзі», інформує кореспондент «Главкома».

«Для обговорення усіх наявних протиріч у енергетичній сфері, у листопаді 2021 року уряд Молдови скликає засідання російсько-молдавської міжурядової комісії. Під час засідання цієї комісії молдовська сторона планує запропонувати російській стороні ініціювати процес розробки міжпарламентського міжурядового договору щодо співпраці у енергетичній сфері», – повідомив Спину.

За його словами, сторони також досягли рішення, що до кінця року сторони підпишуть Меморандум про взаєморозуміння.

Водночас Спину зазначив, що Молдова намагається уникати політизації переговорів щодо газу із Російською Федерацією.

До слова, стали відомі деталі нової угоди між Молдовою та «Газпромом».

Напередодні влада Молдови уклала контракт на купівлю 1,5 мільйона кубометрів газу у українського «Нафтогазу».

Раніше ЗМІ повідомили, що російський «Газпром» висунув Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ.

Як відомо, через газову кризу з РФ Польща поставлятиме газ у Молдову через Україну. Дивіться також онлайн-обговорення з експертами з Молдови та України про енергетичну кризу у Молдові.

Як повідомляв «Главком», «Газпром» погрожував зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт з 1 грудня.

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