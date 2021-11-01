Україна хоче допомогти Угорщині та Сербії, які через аварію лишилися без газу

Болгарський оператор газотранспортної системи повідомив про зупинку транспортування природного газу до Сербії та Угорщини

Сьогодні, 1 листопада, через аварію на трубопроводі в Болгарії без поставок газу залишилися Угорщина і Сербія. Як повідомив у Facebook гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон, Україна пропонує свої транзитні потужності для мінімізації наслідків для споживачів.

«Вранці 1 листопада болгарський оператор газотранспортної системи Bulgartransgaz повідомив про зупинку транспортування природного газу до Сербії та Угорщини через розрив нового газопроводу – продовження «Турецького потоку», – заявив Макогон.

За його словами, в таких випадках важливо мати резервні газопроводи і додаткову маневреність мережі, як в української ГТС.

«Станом на сьогоднішній день транзит російського газу до Угорщини через Україну не відбувається з 1 жовтня. Оператор ГТС готовий запропонувати транзитні потужності в Угорщину для мінімізації наслідків аварії для споживачів Угорщини та Сербії», – додав гендиректор Оператора ГТС України.

Як відомо, російський «Газпром» з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом в обхід України.

Згодом голова правління НАК «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2».

27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто та представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії. Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

Також ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.