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    Україна хоче допомогти Угорщині та Сербії, які через аварію лишилися без газу

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    1 листопада стався розрив нового газопроводу &ndash; продовження &laquo;Турецького потоку&raquo; - Україна хоче допомогти Угорщині та Сербії, які через аварію лишилися без газу
    1 листопада стався розрив нового газопроводу – продовження «Турецького потоку»
    архівне фото Bulgartransgaz

    Болгарський оператор газотранспортної системи повідомив про зупинку транспортування природного газу до Сербії та Угорщини

    Сьогодні, 1 листопада, через аварію на трубопроводі в Болгарії без поставок газу залишилися Угорщина і Сербія. Як повідомив у Facebook гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон, Україна пропонує свої транзитні потужності для мінімізації наслідків для споживачів.

    «Вранці 1 листопада болгарський оператор газотранспортної системи Bulgartransgaz повідомив про зупинку транспортування природного газу до Сербії та Угорщини через розрив нового газопроводу – продовження «Турецького потоку», – заявив Макогон.

    За його словами, в таких випадках важливо мати резервні газопроводи і додаткову маневреність мережі, як в української ГТС.

    «Станом на сьогоднішній день транзит російського газу до Угорщини через Україну не відбувається з 1 жовтня. Оператор ГТС готовий запропонувати транзитні потужності в Угорщину для мінімізації наслідків аварії для споживачів Угорщини та Сербії», – додав гендиректор Оператора ГТС України.

    Як відомо, російський «Газпром» з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом в обхід України.

    Згодом голова правління НАК «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2».

    27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто та представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

    Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії. Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

    Також ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

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    Теги: енергетика газ Газпром Угорщина транзит Сербія Україна ГТС
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    Україна хоче допомогти Угорщині та Сербії, які через аварію лишилися без газу