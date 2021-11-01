Шантаж РФ спрацював. Молдова на рік відклала реформування енергоринку

Уряд Молдови заявив, що впровадження Третього енергопакета ЄС вимагає консультацій із Росією

Імплементація Третього енергопакета ЄС Республікою Молдова відкладається на рік, оскільки Кишиневу необхідні консультації із «Газпромом» як акціонером компанії «Молдовагаз». Про це розповів віцепрем’єр-міністр інфраструктури й регіонального розвитку Андрій Спину під час пресконференції, інформує кореспондент «Главкома».

«Третій енергетичний пакет (пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та елекроенергії у Європейському Союзі, – ред.) передбачає багато умов і багато документів, які треба буде прийняти, включно з боку ANRE (регулятор цін на енергетичному ринку Молдови, – ред.) на ринку… всі пункти, включаючи анбандлінг (добровільне від’єднання постачальника від транспортера газу, – ред.), можуть бути відкладені максимум до 2022 року», – розповів Спину.

Він також відзначив, що процес імплементації Молдовою Третього енергопакета ЄС вимагає консультацій із Росією, оскільки російський монополіст «Газпром» має частку в державному підприємстві «Молдовагаз».

«Анбандлінг передбачає різноманітні форми, пам’ятаймо, що «Молдовагаз» є спільним (із «Газпромом», – ред.) підприємством і це в наших інтересах, щоб ми всі досягли згоди щодо цього. Для цього нам і потрібний цей рік, щоб ми прояснили всі ці моменти», – пояснив Спину.

Зазначимо, кілька днів тому ЗМІ повідомили, що російський «Газпром» висунув Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ.

Сьогодні віцепрем'єр Молдови розповів, про що країна домовилась із російським «Газпромом».

Також стало відомо, що Молдова йде на енергетичне зближення з Росією: терміново скликають комісію.

29 жовтня «Молдовагаз» та «Газпром» продовжили договір про постачання газу на п’ять років.