Киянин торік заробив понад мільярд гривень. Податкова оприлюднила звіт

Дохід на суму більше 1 млрд гривень задекларував лише один громадянин України

Кількість гривневих мільйонерів за рік збільшилася на 6%

За підсумками 2020 року дохід в більш як 1 млн гривень задекларували більше 8 500 українців. Про це повідомляє Державна податкова служба.

«За попередніми підсумками деклараційної кампанії доходи у сумі понад 1 млн грн задекларувала 8451 особа. Порівняно з минулим роком їх кількість зросла на 6%. Понад 1 млрд грн доходів задекларував мешканець Києва», – повідомили у ДПС.

Як відзначається, найбільша кількість мільйонерів проживає в Києві (3375 особи), Дніпропетровській (684 особи), Харківській (595 осіб) та Київській (540 осіб) областях.

Загалом за рік українські мільйонери отримали дохід на суму 70,4 млрд грн та сплатили 1,6 млрд грн податків та 0,2 млрд військового збору.

«Найбільшу суму до сплати в бюджет визначено мешканцем м. Києва з доходів, отриманих за межами України, – майже 80 млн грн, у тому числі податку на доходи фізичних осіб – 66,5 млн грн та військового збору – 11,1 млн гривень», – зазначили у ДПС.

До слова, як стверджують в уряді, прожитковий мінімум в Україні, який на сьогоднішній день є офіційним, більш ніж в два рази нижче обумовленого економікою і вимагає перегляду.

Крім того, за словами глави уряду в Україні зросло безробіття.

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