Енергоспівтовариство ЄС проаналізує вплив акцизного податку на галузь зеленої енергетики в Україні

Уряд погодив законопроєкт, яким пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою в діапазоні 3,2-40%

Секретаріат енергетичного співтовариства проаналізує вплив акцизного податку, який вирішив запровадити Кабінет міністрів, на галузь зеленої енергетики в Україні, повідомляє Європейсько-Українське енергетичне агентство (ЄУЕА).

«Ми закликаємо Секретаріат Енергетичного Cпівтовариства проаналізувати вплив запропонованого акцизного збору у розмірі 3,2% на ВДЕ», – сказано в повідомленні.

Як зазначається, 26 травня ЄУЕА разом із провідними галузевими асоціаціями надіслали лист до Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Лист направлений з метою отримання експертної думки стосовно запропонованої поправки до Податкового кодексу, а саме щодо акцизного податку з продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

«Також маємо на меті з’ясувати чи дана поправка відповідає домовленості, досягнутій в ході медіації та оформленій у формі Меморандуму про Взаєморозуміння минулого року», – сказали в ЄУЕА.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив законопроєкт з поправками до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою в діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ-асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з поновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів в нові екологічні проєкти.

В кінці травня народні депутати України, які входять в міжфракційне об’єднання «Чиста енергія – здорове довкілля» поскаржились в Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів та Міністерства фінансів щодо введення акцизного збору на «зелену» енергію в Україні, що протирічить законодавству ЄС.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів у «зелену» енергетику України.