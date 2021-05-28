Існує ризик ескалації напруженості між ЄС і РФ – глава дипломатії Боррель

Учора російська сторона не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви

У ЄС поки не розуміють, чи є скасування європейських рейсів у Москву окремими випадками, або це нове загальне правило для всіх

В ЄС не виключають ескалації напруженості з Росією через ситуацію, що склалася зі скасуванням європейських рейсів до Москви, але поки спостерігають за ситуацією. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони в Лісабоні, повідомляє «Європейська правда».

«Вчора з'явилися новини про перешкоди для вильотів європейських літаків в Москву. Це велике порушення повітряного руху. Однак ми поки не знаємо, чи буде це відбуватися час від часу або це загальна норма від російської влади, щоб змусити європейські літаки пролітати над Білоруссю. Нам доведеться почекати і подивитися, щоб вжити заходів», – сказав Боррель.

За його словами, через ситуацію зі скасуванням рейсів є ризик ескалації напруженості між ЄС і РФ.

«Ризик ескалації завжди існує. Може так статися, що все управління повітряним рухом може бути порушено, а може бути, це просто пара окремих випадків. Ми спостерігаємо за цим», – сказав Боррель.

Нагадаємо, російська сторона не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви в четвер за альтернативним маршрутом, який проходить не через повітряний простір Білорусі.

Крім того, другий день поспіль скасований рейс французької авіакомпанії Air France з Парижа до Москви. Рейс, який повинен був прибути в Москву о 15.00, позначений на табло в аеропорту Шереметьєво як скасований.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.