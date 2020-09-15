  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Кавовий завод на Одещині виставлено на продаж за 42 млн грн

    • Розсилка
    Кавовий завод у Чорноморську&nbsp;має загальну площу&nbsp;7,665 тис. кв. м&nbsp; - Кавовий завод на Одещині виставлено на продаж за 42 млн грн
    Кавовий завод у Чорноморську має загальну площу 7,665 тис. кв. м 

    На аукціон виставлено комплекс будівель заводу з виробництва розчинної кави

    Державне підприємство «СЕТАМ» (Система електронних торгів арештованим майном) Міністерства юстиції України продає на електронному аукціоні OpenMarket завод з виробництва розчинної кави та кавових виробів в Одеській області за майже 42 млн грн.

    Про це повідомляє пресслужба «СЕТАМ».

    На аукціон виставлено комплекс будівель заводу. Завод має загальну площу 7,665 тис. кв. м та розташований у м. Чорноморськ Одеської області.

    Комплекс складається з:

    • восьмиповерхової виробничої будівлі з навісами загальною площею 7,665 тис. кв. м; 
    • будівель насосної та підвальним поверхом загальною площею 76,1 кв. м;
    • резервуарів для води;
    • артезіанської свердловини; 
    • резервуарів для шламу; 
    • оглядових колодязів;
    • огорожі; 
    • воріт; 
    • градирні; 
    • покриття (тротуари, майданчики, доріжки).

    «Кавовий бізнес в Україні стрімко розвивається. Популярність цього напою тільки зростає, особливо в Києві — зараз майже на кожній вулиці є невеликі кав'ярні, де можна придбати каву з собою. Тому думаю така пропозиція на ринку знайде свого покупця», — зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

    Дата проведення аукціону: 25 вересня 2020 року. 

    Як повідомлялося, з 2015 року «СЕТАМ» в цілому провів вже 63656 успішних торгів на 9,3 млрд гривень.

    приватизація Міністерство юстиції Одещина завод аукціон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies