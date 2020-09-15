Кавовий завод на Одещині виставлено на продаж за 42 млн грн



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Кавовий завод у Чорноморську має загальну площу 7,665 тис. кв. м

На аукціон виставлено комплекс будівель заводу з виробництва розчинної кави

Державне підприємство «СЕТАМ» (Система електронних торгів арештованим майном) Міністерства юстиції України продає на електронному аукціоні OpenMarket завод з виробництва розчинної кави та кавових виробів в Одеській області за майже 42 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба «СЕТАМ».

На аукціон виставлено комплекс будівель заводу. Завод має загальну площу 7,665 тис. кв. м та розташований у м. Чорноморськ Одеської області.

Комплекс складається з:

восьмиповерхової виробничої будівлі з навісами загальною площею 7,665 тис. кв. м;

будівель насосної та підвальним поверхом загальною площею 76,1 кв. м;

резервуарів для води;

артезіанської свердловини;

резервуарів для шламу;

оглядових колодязів;

огорожі;

воріт;

градирні;

покриття (тротуари, майданчики, доріжки).

«Кавовий бізнес в Україні стрімко розвивається. Популярність цього напою тільки зростає, особливо в Києві — зараз майже на кожній вулиці є невеликі кав'ярні, де можна придбати каву з собою. Тому думаю така пропозиція на ринку знайде свого покупця», — зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Дата проведення аукціону: 25 вересня 2020 року.

Як повідомлялося, з 2015 року «СЕТАМ» в цілому провів вже 63656 успішних торгів на 9,3 млрд гривень.