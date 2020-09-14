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    Економіка та фінанси

    Держава виграє від об'єднання «Центренерго» з держшахтами – експерт

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    Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук - Держава виграє від об'єднання «Центренерго» з держшахтами – експерт
    Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук

    За словами Корольчука, то до складу «Центренерго» можливо будуть передані державні шахти «Добропіллявугілля»

    Проект об’єднання державних вугільних шахт з компанією «Центренерго» вигідний в першу чергу для держави, яка таким чином одночасно підвищить шанси на успішну приватизацію компанії і вирішить проблеми збуту вугілля. Про це заявив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

    «Проект об’єднання державних шахт і «Центренерго» в одну вертикально інтегровану компанію принесе вигоду насамперед державі. Уже давно в уряді лежать розрахунки, що коли до «Центренерго» передати шахти, то це підвищить ефективність самої компанії. І, що найбільше цікавить уряд, у декілька разів зросте інвестиційний «імідж» та ціна «Центренерго» у ході самої приватизації», – зазначив Корольчук.

    За словами експерта, що найбільш ймовірно, до складу «Центренерго» будуть передані державні шахти «Добропіллявугілля».

    «Найбільш ймовірним кандидатом на приєднання до «Центренерго» є шахти «Добропіллявугілля», які з 2011 року орендує ДТЕК. По факту і фінансовій звітності – це найбільш ефективні і готові до видобутку вугілля шахти. До того ж, вони водночас і найбільш рентабельні. Це і не дивно. За попередні роки у «Добропілля» було вкладено сумарно $400 млн. Результатом є те, що підприємство здатне щороку видобувати 4 млн т вугілля», – наголосив Корольчук.

    Нагадаємо, 2 вересня Кабінет Міністрів зробив перший крок для об'єднання державних шахт з «Центренерго». З ініціативи Фонду державного майна уряд створив робочу групу, яка найближчим часом повинна визначити модель організації вертикально-інтегрованої компанії на базі держшахт і «Центренерго».

    За оцінками уряду, такий крок буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості «Центренерго», приватизація якої запланована на 2021 г. Також це рішення дозволить реструктуризувати вугільну галузь і забезпечити гарантований збут вугілля.

    Раніше ідею об'єднання «Центренерго» з держшахтами озвучували голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус і керівник «Центренерго» Олександр Корчинський.

    З липня 2019 р операційний контроль над компанією «Центренерго» здійснює група «Приват» Ігоря Коломойського. З того моменту компанія стала об'єктом багатьох журналістських розслідувань про корупційні схеми при постачанні вугілля і продажах електроенергії.

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