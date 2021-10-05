Фонд держмайна продав ще один спиртзавод

Вартість Новоборовицького МПД та зберігання спирту зросла до 60 млн грн

Новоборовицький спиртзавод проданий за 60 млн грн

Фонд держмайна продав Новоборовицький спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за понад 60 млн грн. Про це повідомляє пресслужба фонду.

За даними Фонду, на відкритих онлайн-торгах із приватизації спиртзаводу 1 жовтня змагалися 3 учасники.

Ціна продажу Новоборовицького місця провадження діяльності та зберігання спирту зі стартових 19 378 538,09 грн зросла більше ніж втричі – до 60 011 115 грн.

Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації Новоборовицького МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Після цього новий власник отримає, зокрема 32 об’єкти нерухомого майна, 14 одиниць транспортних засобів та більше 431 одиниць устаткування.

Об'єкт приватизації розташований у 80 км від Чернігова у с.Нові Боровичі, Корюківського району.

До слова, 22 жовтня відбудуться повторні торги з продажу Вишняківського спиртзаводу.

За підсумками 2020-2021 років від приватизації спиртових активів до держбюджету мають надійти близько 1,5 млрд грн.

Загалом держава виставить на продаж 41 спиртзавод, що входить до ДП «Укрспирт», і 37 заводів, які входять до складу концерну «Укрспирт».

Нагадаємо, у жовтні-листопаді українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одещини. Про це заявив керівник регіонального відділення Фонду держмайна Олександр Славський.

До слова, купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники.

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