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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, коли ціна на землю в Україні різко піде вгору

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    На сьогодні&nbsp;в середньому гектар землі в Україні продають за $1200-1250 - Стало відомо, коли ціна на землю в Україні різко піде вгору
    На сьогодні в середньому гектар землі в Україні продають за $1200-1250
    фото з відкритих джерел

    У найближчі роки земля в Україні дорожчатиме приблизно на 20% щороку

    Найближчим часом ціна на землю змінюватиметься поступово, а різкий сплеск цін може статися через кілька років. Про це повідомляє biz.today.ua.

    Ринок землі, який діє в Україні вже три місяці, поки не демонструє високих цін. У регіонах, де спостерігається найвища купівельна активність, в середньому гектар продають за $1200-1250.

    «Нині законом встановлений мінімальний розмір вартості 1 га землі, що є не нижчим від нормативно-грошової оцінки. Так триватиме до 2030 року, а далі держава «відпустить» цей ринок», – каже адвокатка Анна Федун.

    Знавці ринку прогнозують різке зростання ціни на землю у 2024 році. Саме тоді буде знято заборону на продаж землі юридичним особам, і ринок землі увійде в активну фазу. До цієї дати, пророкують вони, ціна на землю зростатиме помірно: приблизно на 20% щороку. Таким чином до 2024 року вона підніметься приблизно до $2200 за гектар.

    Однак у 2024 році, коли землю дозволять купувати юридичним особам, ціна на землю може різко зрости, каже Анна Федун.

    До того, поки земля не почне суттєво дорожчати, власникам паїв вигідніше здавати її в оренду, а не продавати.

    Нагадаємо, ідею ринку землі у тому чи іншому вигляді підтримують 53% українців, 37% вважають, що земля не може бути об’єктом торгівлі.

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    Теги: земля ринок ціни держава
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    Стало відомо, коли ціна на землю в Україні різко піде вгору