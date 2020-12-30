Українці за листопад занесли до банків більше 7 млрд грн

Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду протягом листопада 2020 року зросла на 7,33 млрд грн

Вклади у національній валюті за місяць зросли на 4,87 млрд грн до 335,6 млрд грн, а в іноземній - на 2,46 млрд грн і склали 246,79 млрд грн

Сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів на 1 грудня склала 582,39 млрд грн, що на 7,33 млрд грн більше, ніж на 1 листопада (575,06 млрд грн).

Про це повідомляє ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок грудня: вклади у гривні склали 335,6 млрд грн (+4,87 млрд грн за листопад); вклади в іноземній валюті – 246,79 млрд грн (+2,46 млрд грн).

Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,2%, а сума їх вкладів на 1 грудня склала 45,7 млрд грн (7,8% від загальної суми вкладів).

Вклади 98% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів складає 227,11 млрд грн.

На 1 грудня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 73 банки.

Станом на 1 листопада сума вкладів фізосіб в банках-учасниках Фонду гарантування склала 575,06 млрд грн, що на 7,67 млрд грн більше, ніж на 1 жовтня (567,4 млрд грн).