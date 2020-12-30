Міністр фінансів повідомив, коли Україна очікує два транші від МВФ

Другий раунд переговорів з МВФ планується в січні

Україна цього року мала б отримати ще два транші від МВФ, але вони перенесені на наступний рік. Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Перший транш на $2,1 млрд ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по $700 млн цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про $700 млн, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ», ─ розповів міністр.

Марченко стверджує, що хоча Україні потрібні кредитні кошти МВФ, «але не менш важлива - довіра до України як партнера».

За словами міністра, другий раунд переговорів з МВФ планується в січні.

«Вони (місія МВФ - ред.) пішли на різдвяні канікули. Другий раунд буде в січні. На початку січня знову розпочнемо роботу з місією. Обговорюється модальність майбутньої програми, кроки, які маємо зробити, структурні маяки. Обговорюємо період 2022-2023 рр. Яким чином будемо балансувати бюджет, розмір дефіциту. Це нормальна професійна дискусія з експертами, з нашими партнерами», ─ пояснив Марченко.

Марченко вважає, що уряд виконав усі маркери для отримання траншу.

«Ми виконали всі маркери, які стосувалися урядових заходів. Це - ринкове тарифоутворення, трансформація податкової і митної служби. З 1 січня ці два відомства вже працюватимуть у форматі єдиних юридичних осіб. Це також врегулювання проблемних кредитів державних банків, тощо. Але там є й заходи щодо антикорупції, реформи судової системи, які, скажімо так, лишаються актуальними, однак не залежать тільки від Мінфіну. І у Фонді найбільше наголошують на реалізації саме цих заходів», ─ додав він.

Як повідомлялося, держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у майже 120 млрд грн.

До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна наступного року потребувати рекордних запозичень.

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