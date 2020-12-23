«Карантинні» 8 тисяч гривень треба буде повернути: кого торкнеться

Виявлення недостовірних відомостей призведе до повернення грошей

В Офісі великих платників податків ДПС повідомили, кому з одержувачів так званої карантинної допомоги від уряду доведеться її повернути державі.

«Кабінет Міністрів України постановою від 09.12.2020 № 1233 затвердив Порядок звернення та надання у 2020 році одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавируса SARS-CoV-2», – нагадують у контролюючому органі.

Порядок визначає механізм звернення та надання у 2020 році одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби Covid-19.

Кому треба буде повернути гроші

У разі виявлення недостовірних відомостей, наданих застрахованою особою, на підставі яких була виплачена одноразова матеріальна допомога, які впливають на право застрахованої особи на її отримання, сума одноразової матеріальної допомоги підлягає поверненню застрахованою особою.

Органи Пенсійного фонду України видають рішення про відшкодування одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам. Рішення органу Пенсійного фонду України є виконавчим документом.