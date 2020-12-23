  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Карантинні» 8 тисяч гривень треба буде повернути: кого торкнеться

    • Розсилка
    Не обманюйте держава! - «Карантинні» 8 тисяч гривень треба буде повернути: кого торкнеться
    Не обманюйте держава!

    Виявлення недостовірних відомостей призведе до повернення грошей

    В Офісі великих платників податків ДПС повідомили, кому з одержувачів так званої карантинної допомоги від уряду доведеться її повернути державі.

    «Кабінет Міністрів України постановою від 09.12.2020 № 1233 затвердив Порядок звернення та надання у 2020 році одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавируса SARS-CoV-2», – нагадують у контролюючому органі.

    Порядок визначає механізм звернення та надання у 2020 році одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби Covid-19.

    Кому треба буде повернути гроші

    У разі виявлення недостовірних відомостей, наданих застрахованою особою, на підставі яких була виплачена одноразова матеріальна допомога, які впливають на право застрахованої особи на її отримання, сума одноразової матеріальної допомоги підлягає поверненню застрахованою особою.

    Органи Пенсійного фонду України видають рішення про відшкодування одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам. Рішення органу Пенсійного фонду України є виконавчим документом.

     Читайте також: Як ФОП і найманим працівникам отримати 8 тис. грн: інструкція
    Теги: економіка гроші бізнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies