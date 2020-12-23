До кінця року не всі ФОПи отримають виплати: Пенсійний фонд назвав причину

Ті підприємці, які подаватимуть заяви на отримання грошей в останні дні грудня, отримають допомогу вже у січні

Заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король розповіла про те, як відбуваються виплати 8 тис. грн підприємцям.



«Було вже профінансовано понад 280,3 тис. заяв, які надійшли від приватних підприємців і найманих працівників. Водночас зареєстровано 309,5 тис. заявок на електронному порталі «Дія». Відповідно, Пенсійним фондом вже профінансовано понад 2,2 млрд. Це одноразова фіксована допомога – 8 тис. грн. Ніяких інших варіацій бути не може», – заявила чиновниця в ефірі телеканалу «Україна 24».

Вона нагадала, що заявки на виплату оформлюються виключно в електронній формі, виплата здійснюється на банківські рахунки, зазначені застрахованими особами та приватними підприємцями на веб-порталі «Дія».

«Вчора (2,2 млрд грн – ред.) були профінансовані (заяви, подані – ред.) 14-19 грудня. Сподіваюсь, що до кінця дня ми профінансуємо ще 29,2 тис. звернень. Наразі продовжені терміни подання заяви саме ФОПами і найманими працівниками. Раніше граничний термін подання заяв був 21 грудня. На сьогодні термін продовжено до 31 грудня. Тобто ми будемо фінансувати і в поточному році, а оскільки є регламент дії виплат згідно з НБУ, то, відповідно, заяви, які надійдуть 30-31 грудня, будуть профінансовані наступного року», – зазначила Король.

Як відомо, Пенсійний фонд почав виплачувати «карантинні» 8 тисяч.

Строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Також нагадаємо, що на Майдані Незалежності в центрі Києва відбувається акція протесту ФОПів, яку вони розпочали 15 грудня.

Як відомо, протестувальники висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

Парламент ухвалив не погоджений із підприємцями закон. ФОПівці оголосили безстрокову акцію протесту на Майдані, де зібралися кілька тисяч підприємців.

Між ФОПівцями і правоохоронцями відбулися сутички.

Наступного і в подальші дні кількість протестувальників значно зменшилася, але люди розходитися не збираються.