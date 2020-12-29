«Карантинні» 8 тисяч: майже 430 тис. українців подали заяви на отримання допомоги

Підприємці зможуть отримати одноразову допомогу від держави у розмірі 8 тис грн

Подати заяву на отримання допомоги можна до 31 грудня

Наразі подано майже 430 тисяч заяв на отримання одноразової «карантинної» допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень.

Про це повідомив керівник проекту «Дія» Мстислав Банік під час пресконференції 29 грудня.

«Станом на 12 годину, вже подано 429 704 заяви на отримання допомоги. З них через мобільний застосунок 353 578 та через портал 76 126 заяв», - поінформував він.

Банік нагадав, що заяви на отримання такої допомоги можливо подати тільки через портал «Дія» або через мобільний застосунок.

Як відомо, подати заяву на отримання допомоги можна до 31 грудня.

Раніше Пенсійний фонд повідомив, що перерахував «карантинні» 8 тисяч гривень 350 тисячам осіб.

22 грудня Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень.

До відома, строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Зазначимо що до кінця року не всі ФОПи отримають виплати: Пенсійний фонд назвав причину.