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    Пенсійний фонд почав виплачувати «карантинні» 8 тисяч

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    Пенсійний фонд перерахував на виплати&nbsp;2 242,8 млн грн - Пенсійний фонд почав виплачувати «карантинні» 8 тисяч
    Пенсійний фонд перерахував на виплати 2 242,8 млн грн

    ПФУ профінансував виплату грошей для понад 280 тис. осіб

    Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

    Зазначається, що виплати отримають ті, хто вже подав заявки.

    «22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячам осіб профінансовано 2 242,8 млн грн.», ─ йдеться у повідомленні.

    До відома, строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

    Також нагадаємо, що на Майдані Незалежності в центрі Києва відбувається акція протесту ФОПів, яку вони розпочали 15 грудня.

    Як відомо, протестувальники висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

    Парламент ухвалив не погоджений із підприємцями закон. ФОПівці оголосили безстрокову акцію протесту на Майдані, де зібралися кілька тисяч підприємців.

    Між ФОПівцями і правоохоронцями відбулися сутички.

    Наступного і в подальші дні кількість протестувальників значно зменшилася, але люди розходитися не збираються.

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    Теги: Кабмін бізнес фінансування карантин Пенсійний фонд
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