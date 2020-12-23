Пенсійний фонд почав виплачувати «карантинні» 8 тисяч

ПФУ профінансував виплату грошей для понад 280 тис. осіб

Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Зазначається, що виплати отримають ті, хто вже подав заявки.

«22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячам осіб профінансовано 2 242,8 млн грн.», ─ йдеться у повідомленні.

До відома, строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Також нагадаємо, що на Майдані Незалежності в центрі Києва відбувається акція протесту ФОПів, яку вони розпочали 15 грудня.

Як відомо, протестувальники висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

Парламент ухвалив не погоджений із підприємцями закон. ФОПівці оголосили безстрокову акцію протесту на Майдані, де зібралися кілька тисяч підприємців.

Між ФОПівцями і правоохоронцями відбулися сутички.

Наступного і в подальші дні кількість протестувальників значно зменшилася, але люди розходитися не збираються.