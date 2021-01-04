ФОП-«єдинників» першої групи на півроку звільнено від податку

За ці ж місяці такі підприємці не сплачуватимуть за себе ЄСВ, а страховий стаж для пенсії в них зберігатиметься

Законом №1072, який набрав чинності 10 грудня 2020 року, підприємців, що перебувають на І групі платників ЄП, звільнили від сплати єдиного податку за грудень 2020 – травень 2021 рр (включно).

Про це інформує ГУ ДПС у Чернівецькій області

За ці ж місяці такі підприємці не сплачуватимуть за себе ЄСВ, а страховий стаж для пенсії в них зберігатиметься.

Приватним підприємцям не потрібно подавати заяви – звільнення застосовується автоматично до всіх підприємців платників ЄП І групи (незалежно від того чи здійснює підприємець діяльність у цей період чи ні).

Проте є виключення, у разі порушення умов застосування І групи платників ЄП звільнення не застосовується. Отже, якщо у період дії пільги платник ЄП порушить умови перебування на І групі – перевищить річний обсяг доходу (у 2020 році він становить 1 млн. грн., а у 2021 році він буде 1 млн. 2 тис. грн.) тощо, він буде зобов'язаний сплатити єдиний податок за увесь період дії пільги.

Якщо ж ФОП І групи вже заплатив ЄП (за грудень 2020 року), то така сума може бути повернута платнику податків за його заявою, або бути автоматично (без заяви) врахована в рахунок сплати ЄП за наступні періоди (наприклад, за червень 2021 року).

Щодо звільнення від сплати ЄСВ – платники єдиного податку І групи звільняються від сплати ЄСВ «за себе» за період з 1 грудня 2020 року по 31 травня 2021 (шість календарних місяців).

Таким чином такі особи за IV квартал 2020 року сплачують ЄСВ лише у розмірі 2200 гривень (5000 грн * 22% * 2 місяці). За I квартал 2021 відповідно ЄСВ сплачувати не потрібно буде, а за II квартал 2021 – лише за один місяць 1320 гривень (6000 грн * 22%).

Платникам слід знати, не зважаючи на відсутність сплаченого внеску такі періоди включаються до страхового стажу для розрахунку пенсій та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

Для того що б скористатись даним звільненням не потрібно подавати ніяких заяв, однак варто не забути вказати про нього у річному звіті з ЄСВ.

Також, у податковому відомстві звертають увагу платників, у разі якщо ФОП вирішив скористатися пільгою і не платити ЄСВ, то в річному Звіті з ЄСВ за 2020 та 2021 він не відображає суми ЄСВ за зазначені вище півроку як нараховані до сплати; якщо ж ФОП не бажає користуватися цією пільгою, то він і сплачуватиме ЄСВ у звичайній сумі та у звичайні строки, і у річній звітності відобразить такі суми ЄСВ до сплати.