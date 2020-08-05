54 млн грн боргують споживачі Вінниччини за доставку газу
«Кожен п’ятий споживач затримує оплату на 2-3 місяці, що уже вилилось у 8 млн грн боргу»
Споживачі газу Вінницької області на 1 серпня поточного року заборгували за доставку газу майже 54 млн грн. Кожен десятий споживач не заплатив ще жодного разу, а кожен п’ятий затримує оплату на 2-3 місяці. Неплатежі паралізують роботу АТ «Вінницягаз», зокрема ускладнюють підготовку газових мереж до опалювального сезону та надання послуги доставки газу в регіоні.
За період з січня по липень 2020 року 16 % рахунків за розподіл газу на Вінниччині залишились несплаченими. Компанія не отримала відшкодування за надані послуги доставки газу на суму майже 54 млн грн. В тому числі побутові споживачі заборгували 30,3 млн грн., теплопостачальні підприємства – 15,8 млн грн., бюджетні організації – 476 тис. грн., інші суб’єкти господарювання – 7,5 млн грн.
«Не зважаючи на те, що новий порядок оплати доставки газу діє вже понад півроку, 46 тисяч споживачів газу області, а це кожен десятий, не сплатили за доставку жодного разу та боргують понад 11,5 млн грн. Крім того, кожен п’ятий споживач затримує оплату на 2-3 місяці, що уже вилилось у 8 млн. боргу.» - зауважує комерційний директор АТ «Вінницягаз» Володимир Антошко.
Неплатежі посилюють кризу у газовій галузі в усіх регіонах. Вінниччина та «Вінницягаз» – не виняток. Критично не вистачає коштів на здійснення ремонту та підготовку газорозподільних мереж до опалювального сезону, придбання газу для покриття виробничо-технологічних втрат тощо. Не кажучи уже про забезпечення поточної діяльності підприємства, виплату заробітної плати, придбання паливно-мастильних та розхідних матеріалів.
Криза платежів значною мірою пов’язана з наслідками епідемії Covid-19. З послабленням карантину компанія очікувала зростання рівня розрахунків, однак цього не відбулось. Закликаємо споживачів дотримуватись дисципліни у розрахунках, аби підприємство мало змогу надати якісну послугу безперебійної та безаварійної доставки газу пів мільйона споживачів регіону та підготувати мережі до зими.