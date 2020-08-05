54 млн грн боргують споживачі Вінниччини за доставку газу



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«Кожен п’ятий споживач затримує оплату на 2-3 місяці, що уже вилилось у 8 млн грн боргу»

Споживачі газу Вінницької області на 1 серпня поточного року заборгували за доставку газу майже 54 млн грн. Кожен десятий споживач не заплатив ще жодного разу, а кожен п’ятий затримує оплату на 2-3 місяці. Неплатежі паралізують роботу АТ «Вінницягаз», зокрема ускладнюють підготовку газових мереж до опалювального сезону та надання послуги доставки газу в регіоні.

За період з січня по липень 2020 року 16 % рахунків за розподіл газу на Вінниччині залишились несплаченими. Компанія не отримала відшкодування за надані послуги доставки газу на суму майже 54 млн грн. В тому числі побутові споживачі заборгували 30,3 млн грн., теплопостачальні підприємства – 15,8 млн грн., бюджетні організації – 476 тис. грн., інші суб’єкти господарювання – 7,5 млн грн.

«Не зважаючи на те, що новий порядок оплати доставки газу діє вже понад півроку, 46 тисяч споживачів газу області, а це кожен десятий, не сплатили за доставку жодного разу та боргують понад 11,5 млн грн. Крім того, кожен п’ятий споживач затримує оплату на 2-3 місяці, що уже вилилось у 8 млн. боргу.» - зауважує комерційний директор АТ «Вінницягаз» Володимир Антошко.

Неплатежі посилюють кризу у газовій галузі в усіх регіонах. Вінниччина та «Вінницягаз» – не виняток. Критично не вистачає коштів на здійснення ремонту та підготовку газорозподільних мереж до опалювального сезону, придбання газу для покриття виробничо-технологічних втрат тощо. Не кажучи уже про забезпечення поточної діяльності підприємства, виплату заробітної плати, придбання паливно-мастильних та розхідних матеріалів.

Криза платежів значною мірою пов’язана з наслідками епідемії Covid-19. З послабленням карантину компанія очікувала зростання рівня розрахунків, однак цього не відбулось. Закликаємо споживачів дотримуватись дисципліни у розрахунках, аби підприємство мало змогу надати якісну послугу безперебійної та безаварійної доставки газу пів мільйона споживачів регіону та підготувати мережі до зими.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.