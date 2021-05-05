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    TikTok-блогерки, які влаштували свавілля в церкві, попросили вибачення в українців (відео)

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    Блогерка Tik Tok вибачилася перед українцями через хвилю хейту - TikTok-блогерки, які влаштували свавілля в церкві, попросили вибачення в українців (відео)
    Блогерка Tik Tok вибачилася перед українцями через хвилю хейту
    Фото: Скрін відео

    У Києві на Великдень дівчата влаштували «перформанс» у церкві

    У Києві юні блогерки вирішили влаштувати цирк у храмі на Подолі, заради лайків у соціальній мережі Tik Tok. Дівчата прийшли до церкви на Великодень і почали задувати свічки, розпивати алкоголь і курити там.

    Після того, як відео потрапило в мережу, на дівчат обвалився шквал негативних коментарів та критики. Минуло два дні, і дівчата виклали ролик з публічними вибаченнями за недостойну поведінку.

    «Я Настя, та дівчина, котра 1 травня зайшла до церкви і почала поводити себе там негідно. Мені шкода, що так вийшло, і я показала себе з такого жахливого боку. Це була дурість, яку ми просто не обдумали. Я б хотіла попросити вибачення у віруючих і в цілому у всіх людей, чиї почуття я зачепила», – сказала блогерка.

    Пізніше з'явилося нове відео вибачень від дівчини Єви, яке було оприлюднено в телеграм-каналі Perepichka News.

    Дівчина зазначає, що нікого не хотіла образити таким чином і не очікували, що їх витівка набуде широкого розголосу.

    Раніше у соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки.

    Згодом поліцейські столичної підземки встановили хлопця та дівчину, які курили у вагоні потягу метрополітену.

    Теги: церква алкоголь соціальні мережі
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