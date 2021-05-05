НБУ знизив офіційний курс долара на 5 травня

Курс долара знижується другий день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 5 травня встановлений на рівні 27,73 гривні за долар. Курс долара знижується другий день поспіль. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,733 гривні за 1 долар (-0,0170 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить: 27,75 гривні за один долар.

Курс знизився на дві копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

В Україні курс гривні до долара влітку буде зміцнюватися, до кінця року також не варто очікувати значних коливань американської валюти. Такий прогноз озвучив економіст Григорій Кукуруза.

Раніше фінансисти дали прогноз курсу долара на травень.

Продавати готівкові долари під час свят експерти категорично не радять – курс буде вкрай невигідним.

Олег Пендзин нагадав: рік тому на початку травня курс продажу готівкового долара був 27,1 грн, а до 11 травня опустився до 26,84 грн/долар, потім поступово пішов угору.

Андрій Шевчишин впевнений, що Нацбанк не дасть гривні так зміцнитися. Але якщо курс продажу кешу знизиться за наступний тиждень до 27,5 грн/долар, є сенс його купувати як довгострокову інвестицію.

Олександр Охріменко, як і раніше, вірить у міцну гривню ще як мінімум на два місяці. І радить заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара.