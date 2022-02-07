Гетманцев похвалився «дуже позитивною динамікою» податкової амністії

Данило Гетманцев: на сьогодні вже амністовано 1 млрд 68 млн грн, і динаміка дуже позитивна, люди долучаються до податкової амністії

До бюджету вже надійшло 52 млн грн від податкової амністії

У результаті податкової амністії вже легалізовано понад 1,5 млрд грн, а до державного бюджету надійшло 50 млн. Про це в ефірі «Апостроф TV» розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«На сьогодні вже амністовано 1 млрд 68 млн грн, і динаміка дуже позитивна, люди долучаються до податкової амністії. Вона триватиме до 1 вересня наступного року, тож час є. Але дедалі більше декларацій подаються до Державної податкової служби, і до бюджету вже надійшло 52 млн грн від податкової амністії», – сказав нардеп.

За його словами, ми всі є частиною дуже прозорого фінансового світу, в якому прозорість крокує семимильними кроками. І доведеться погодитися з тим, що чим далі, тим ми ставатимемо прозоріші.

«Це ж не вимога Гетманцева, Зеленського чи когось іншого. Це те правове середовище, в якому існує весь світ. І саме податкова амністія дає можливість людям перед тим, як ті чи інші норми запрацюють, вийти «у білу», показати свій стан і розпоряджатися своїми грошима лише за 5%», – додав глава фінансового комітету.

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Раніше податківці пояснили, як правильно задекларувати валюту у межах податкової амністії.

Зазначимо, з 1 вересня 2021 року в Україні було оголошено «податкову амністію» (добровільне одноразове декларування фізичними особами активів, що їм належать, з подальшою сплатою одноразового збору до держбюджету). Спецдекларування триватиме до 1 вересня 2022 року. Станом на 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку операцій фізичних осіб щодо придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

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