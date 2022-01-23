Будівельна амністія: в Україні зміняться умови прийому в експлуатацію будинків-нелегалів

Житло, зведене без дозволу, будемо узаконювати по-новому

В Україні змінять умови прийому в експлуатацію будинків, зведених без дозволу. Планується збільшити площу будівель, що підпадають під амністію, а також зняти обмеження щодо термінів будівництва. При цьому можуть запровадити штрафи за незаконне будівництво. І до того ж, сама будівельна амністія стане платною і коштуватиме недешево. Про це пише «Судово-юридична газета».

В Україні з 31 серпня 2018 року почала діяти будівельна амністія, за якою громадянам фактично легалізують будинки та господарські будівлі, збудовані без затвердженої технічної документації.

Вона передбачає низку обмежень, але все-таки дозволяє багатьом легалізувати свій будинок. Проте у 2022-2023 році Мінрегіон вирішив дещо змінити правила.

Що передбачено будівельною амністією зараз?

Амністія передбачає спрощене введення в експлуатацію індивідуальних житлових і дачних будинків, а також господарських будівель, що були споруджені на ділянці відповідного цільового призначення.

Площа будинків та господарських будівель не повинна перевищувати 300 кв. м.

Ці споруди мають бути збудовані в період із 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015.

Для офіційного оформлення та офіційного введення в експлуатацію цих будинків необхідно подати пакет документів. Їх можна подавати або особисто або поштою, або через портал Дія» в електронному вигляді. До пакету документів входять: засвідчені копії документів на землю, техпаспорт і заповнена декларація про готовність об'єкта до експлуатації.

Державний архітектурно-будівельний контроль має прийняти об'єкт в експлуатацію протягом 10 робочих днів із дня подання документів та заяви.

Ця процедура безкоштовна.

Що мають намір змінити в умовах проведення будівельної амністії?

Знімуть обмеження щодо площ об'єктів. Для житлових будинків її розширять із 300 до 500 кв. м. А господарським спорудам взагалі будь-які обмеження буде знято.

Не буде обмежень за датою. Якщо зараз будинки, на які поширюється будівельна амністія, обмежені датами від 5.08.1992 до 9.04.2015, то з введенням нових правил таких обмежень не буде.

Можуть встановити обмеження щодо поверховості будівель, яких зараз немає.

Звіт про результати обстеження технічного стану закінченого об'єкта буде потрібен виключно для об'єктів сільськогосподарського призначення, тоді як зараз для всіх.

Будівельна амністія може стати платною. Законопроєкт №5655, який містить нові правила, передбачає адміністративний збір за держреєстрацію у розмірі семи прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зараз це дорівнює 17 тис. 367 гривням, проте зі зростанням прожиткового мінімуму ця сума також зростатиме.

За незаконне будівництво, ймовірно, ще доведеться сплатити штраф. Зараз будівельна амністія не передбачає жодних штрафів. Однак у законопроєкті №5655 не йдеться про те, що штрафи не передбачені. При цьому в іншому законопроєкті, №5877, встановлено нові розміри штрафів – від 34 тис. гривень. Та, очевидно, для старих об'єктів, які були побудовані раніше, сума штрафів буде нижчою: від 4250 до 12 тис. 750 гривень.

Нагадаємо, із листопада у «Дії» можна легалізувати дачу.

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