Будівельна амністія: в Україні зміняться умови прийому в експлуатацію будинків-нелегалів
Житло, зведене без дозволу, будемо узаконювати по-новому
В Україні змінять умови прийому в експлуатацію будинків, зведених без дозволу. Планується збільшити площу будівель, що підпадають під амністію, а також зняти обмеження щодо термінів будівництва. При цьому можуть запровадити штрафи за незаконне будівництво. І до того ж, сама будівельна амністія стане платною і коштуватиме недешево. Про це пише «Судово-юридична газета».
В Україні з 31 серпня 2018 року почала діяти будівельна амністія, за якою громадянам фактично легалізують будинки та господарські будівлі, збудовані без затвердженої технічної документації.
Вона передбачає низку обмежень, але все-таки дозволяє багатьом легалізувати свій будинок. Проте у 2022-2023 році Мінрегіон вирішив дещо змінити правила.
Що передбачено будівельною амністією зараз?
Амністія передбачає спрощене введення в експлуатацію індивідуальних житлових і дачних будинків, а також господарських будівель, що були споруджені на ділянці відповідного цільового призначення.
- Площа будинків та господарських будівель не повинна перевищувати 300 кв. м.
- Ці споруди мають бути збудовані в період із 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015.
- Для офіційного оформлення та офіційного введення в експлуатацію цих будинків необхідно подати пакет документів. Їх можна подавати або особисто або поштою, або через портал Дія» в електронному вигляді. До пакету документів входять: засвідчені копії документів на землю, техпаспорт і заповнена декларація про готовність об'єкта до експлуатації.
- Державний архітектурно-будівельний контроль має прийняти об'єкт в експлуатацію протягом 10 робочих днів із дня подання документів та заяви.
- Ця процедура безкоштовна.
Що мають намір змінити в умовах проведення будівельної амністії?
- Знімуть обмеження щодо площ об'єктів. Для житлових будинків її розширять із 300 до 500 кв. м. А господарським спорудам взагалі будь-які обмеження буде знято.
- Не буде обмежень за датою. Якщо зараз будинки, на які поширюється будівельна амністія, обмежені датами від 5.08.1992 до 9.04.2015, то з введенням нових правил таких обмежень не буде.
- Можуть встановити обмеження щодо поверховості будівель, яких зараз немає.
- Звіт про результати обстеження технічного стану закінченого об'єкта буде потрібен виключно для об'єктів сільськогосподарського призначення, тоді як зараз для всіх.
- Будівельна амністія може стати платною. Законопроєкт №5655, який містить нові правила, передбачає адміністративний збір за держреєстрацію у розмірі семи прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зараз це дорівнює 17 тис. 367 гривням, проте зі зростанням прожиткового мінімуму ця сума також зростатиме.
- За незаконне будівництво, ймовірно, ще доведеться сплатити штраф. Зараз будівельна амністія не передбачає жодних штрафів. Однак у законопроєкті №5655 не йдеться про те, що штрафи не передбачені. При цьому в іншому законопроєкті, №5877, встановлено нові розміри штрафів – від 34 тис. гривень. Та, очевидно, для старих об'єктів, які були побудовані раніше, сума штрафів буде нижчою: від 4250 до 12 тис. 750 гривень.
Нагадаємо, із листопада у «Дії» можна легалізувати дачу.