Податкова амністія. Чи підлягають декларуванню будинки, що є у спільній власності

Збір із одноразового добровільного декларування у розмірі 5% від вартості об'єкту нерухомості стягується за будинки, загальна площа яких перевищує 240 квадратних метрів

Податківці пояснили, які «спільні» будинки можна включати до декларацій та які існують виключення

Будинки, що перебувають у спільній власності, можна включати до декларацій, які подаються в межах запровадженої в Україні податкової амністії. Відповідні роз’яснення надала Державна податкова служба (ДПС) у Києві.

Проте Податковим кодексом України визначено перелік об'єктів нерухомого майна, щодо яких не стягується збір із одноразового добровільного декларування, що становить 5% від вартості.

До таких активів належать, зокрема, житлові будинки, зареєстровані в установленому порядку в Україні, загальна площа яких у не перевищує 240 квадратних метрів, або житлові будинки незавершеного будівництва такої самої площі за умови наявності у фізичної особи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення.

Зазначимо, з 1 вересня 2021 року в Україні було оголошено «податкову амністію» (добровільне одноразове декларування фізичними особами активів, що їм належать, з подальшою сплатою одноразового збору до держбюджету). Спецдекларування триватиме до 1 вересня 2022 року. Станом на 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку операцій фізичних осіб щодо придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

Читайте також: