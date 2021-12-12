Голова НБУ заявив про тиск

За словами Шевченка, попередній очільник НБУ звільнився через такі самі умови

Кирило Шевченко каже, що на нього намагаються впливати певні особи

Голова НБУ Кирило Шевченко поскаржився на напружену роботу та тиск з боку певних осіб в ефірі агентства Bloomberg.

«Я під тиском з моменту мого призначення на посаду. Йдеться про тиск певних осіб на процес прийняття рішень у середині НБУ, інформаційні кампанії в пресі, спрямовані на топ-менеджерів НБУ, навіть кримінальні справи. Але це – зворотний бік медалі цієї посади. Мій попередник мав такий самий досвід», – заявив Кирило Шевченко. Як відомо, колишній голова НБУ Яків Смолій подав у відставку, посилаючись на політичний тиск.

На пряме запитання ведучої: «Чи залишитеся ви біля керма НБУ?», Кирило Шевченко почав перераховувати досягнення регулятора: стабільність фінансових ринків, рекордний прибуток банківського сектора, посилення незалежності НБУ та «ще багато речей». А також те, що багато чого зробити ще належить.

На питання ведучої про нещодавні висловлювання президента, Кирило Шевченко відповів так: «Я б утримався від інтерпретацій, того, що говорить Президент, краще запитайте у нього».

Нагадаємо: під час недавнього пресмарафону Президент Володимир Зеленський не зміг гарантувати, що нинішній голова НБУ залишиться на посаді впродовж найближчого місяця.

Розмови про можливу відставку голови НБУ розпочалися в середині літа.

У жовтні агентство Bloomberg повідомляло, що Володимир Зеленський незадоволений результатами роботи Кирила Шевченка на посаді голови НБУ і шукає йому заміну.

До слова, Financial Times вважає, що голові Нацбанку Шевченку загрожує відставка.

Також Гонтарева жорстко розкритикувала нинішнього главу Нацбанку.

Крім того, у ЗМІ назвали причини можливого звільнення голови НБУ.

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