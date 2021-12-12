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    Голова НБУ заявив про тиск

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    За словами Шевченка, попередній очільник НБУ звільнився через такі самі умови - Голова НБУ заявив про тиск
    За словами Шевченка, попередній очільник НБУ звільнився через такі самі умови
    фото: НБУ

    Кирило Шевченко каже, що на нього намагаються впливати певні особи

    Голова НБУ Кирило Шевченко поскаржився на напружену роботу та тиск з боку певних осіб в ефірі агентства Bloomberg.

    «Я під тиском з моменту мого призначення на посаду. Йдеться про тиск певних осіб на процес прийняття рішень у середині НБУ, інформаційні кампанії в пресі, спрямовані на топ-менеджерів НБУ, навіть кримінальні справи. Але це – зворотний бік медалі цієї посади. Мій попередник мав такий самий досвід», – заявив Кирило Шевченко. Як відомо, колишній голова НБУ Яків Смолій подав у відставку, посилаючись на політичний тиск.

    На пряме запитання ведучої: «Чи залишитеся ви біля керма НБУ?», Кирило Шевченко почав перераховувати досягнення регулятора: стабільність фінансових ринків, рекордний прибуток банківського сектора, посилення незалежності НБУ та «ще багато речей». А також те, що багато чого зробити ще належить.

    На питання ведучої про нещодавні висловлювання президента, Кирило Шевченко відповів так: «Я б утримався від інтерпретацій, того, що говорить Президент, краще запитайте у нього».

    Нагадаємо: під час недавнього пресмарафону Президент Володимир Зеленський не зміг гарантувати, що нинішній голова НБУ залишиться на посаді впродовж найближчого місяця.

    Розмови про можливу відставку голови НБУ розпочалися в середині літа.

    У жовтні агентство Bloomberg повідомляло, що Володимир Зеленський незадоволений результатами роботи Кирила Шевченка на посаді голови НБУ і шукає йому заміну.

    До слова, Financial Times вважає, що голові Нацбанку Шевченку загрожує відставка.

    Також Гонтарева жорстко розкритикувала нинішнього главу Нацбанку.

    Крім того, у ЗМІ назвали причини можливого звільнення голови НБУ.

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    Теги: Володимир Зеленський президент Яків Смолій Кирило Шевченко НБУ
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    Голова НБУ заявив про тиск