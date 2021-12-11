Справа Тупицького проти Зеленського. ДБР поки нікому не вручало підозру

Протистояння між президентом Володимиром Зеленський і відстороненим головою Конституційного суду Олександрим Тупицьким триває з кінця 2020 року.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактами зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки

Державне бюро розслідувань повідомляє, що нікому не вручало підозру у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Про це йдеться у відповіді ДБР на запит «Главкома».

Вказане провадження правоохоронці відрили наступного дня, як відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький виграв позов у президента Володимира Зеленського.





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Нагадаємо, що Верховний суд 14 липня скасував указ президента від 27 березня 2021 №124/2021, яким анульовувалось призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду у 2013 році. На думку суду, спірний указ Володимир Зеленський видав поза межами своїх повноважень.

16 липня ДБР надіслало запит до Верховного суду, в якому просили надати низку документів стосовно розгляду справи за позовом Тупицького до президента України. Верховний суд одразу вийшов із заявою: незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України; вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

Як відомо, 9 грудня стало відомо, що США ввели санкції проти Тупицького.

29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

Слід зазначити, що 14 липня цього року Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування ним указу про призначення Тупицького суддею КСУ. Наразі справа перебуває на апеляційному розгляді у Великій палаті Верховного суду.

У листопаді Зеленський призначив нових суддів замість Тупицького та Касмініна.

Однак Конституційний суд відмовився приводити до присяги суддів, яких призначив Зеленський.