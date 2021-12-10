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    Економіка та фінанси

    Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік

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    Зеленський підписав прийнятий Радою держбюджет-2022 - Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік
    Зеленський підписав прийнятий Радою держбюджет-2022
    фото: Офіс президента

    2 грудня Верховна Рада ухвалила закон «Про державний бюджет України на 2022 рік»

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік. Про це повідомляється в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

    Відзначається, що 10 грудня закон підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і направив його на підпис президенту, в цей же день закон повернуто з підписом президента.

    2 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2022 рік.

    Відповідно до закону, доходи держбюджету передбачені на рівні 1,332 трлн грн, витрати – 1,521 трлн грн. Дефіцит бюджету – 3,5% валового внутрішнього продукту. Споживча інфляція очікується на рівні 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

    Представляючи доопрацьований до другого читання законопроєкт, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що між першим і другим читанням доходи держбюджету були збільшені на 54,7 млрд грн – до 1,332 трлн грн, витрати – на 55,5 млрд грн – до 1,521 трлн грн.

    Граничний обсяг дефіциту був збережений на рівні 3,5% ВВП.

    Нагадаємо, що змінив уряд до другого читання Держбюджету-2022.

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    Теги: інфляція Верховна Рада міністр бюджет Держбюджет ВВП закон Володимир Зеленський президент Руслан Стефанчук Сергій Марченко
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    Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік