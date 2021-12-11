Наступного тижня курс долара наблизиться до нової позначки: чого чекати українцям

Ситуація в енергетичній галузі залишається напруженою, і ринок очікує активізації енергоімпортерів, які можуть істотно натиснути на курс гривні

Експерт спрогнозував, що буде з гривнею у середині грудня

Незабаром курс гривні може зміцнитися до 27 грн/дол., при цьому Національний банк буде стримувати зміцнення, викуповуючи надлишки валюти. Таку думку висловив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, пише «Уніан».

«Найближчим часом гривня може протестувати рівень 27 гривень за долар. НБУ буде активно викуповувати надлишкову пропозицію валюти та стримувати її зміцнення, тому навряд чи ринок провалиться істотно або надовго нижче цього рівня», – вважає експерт.

Шевчишин зазначив, що Нацбанк заявив про готовність підвищувати облікову ставку в разі реалізації інфляційних ризиків. Отож очікування ринку підтвердилися, але оскільки регулятор збільшив ставку відразу на 0,5 пункта, це надало підтримку курсу.

За словами аналітика, на рівні нижче 27 грн/дол. з'явиться спекулятивний попит, який буде підтримувати американський долар, повертаючи котирування вище. Наступного тижня очікується розміщення ОВДП від Мінфіну для того, щоб оцінити, як рішення НБУ за ставкою відіб'ється на ставках за ОВДП і чи будуть нові умови цікаві нерезидентам для покупки. І якщо нерезиденти приймуть нові умови, це може утримати гривню в діапазоні 27-27,5 грн/дол.

Крім цього, ринок продовжує перетравлювати результати переговорів між президентами США і РФ, і нова інформація, що надходить покращує настрої інвесторів. Зокрема, портфель гривневих ОВДП на рахунках нерезидентів 9 грудня збільшився на 1 млрд грн. Їхній оптимізм також підтримав позитив на світових ринках.

«Ситуація в енергетичній галузі залишається напруженою і ринок очікує активізацію енергоімпортерів, які можуть істотно натиснути на курс гривні. Газотрейдери поки діють дуже акуратно, купуючи невеликі обсяги валюти», – підкреслив Шевчишин.

Нагадаємо, уряд зробив прогноз курсу долара на кінець року.

Як відомо, українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді.

Читайте також:







