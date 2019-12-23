Зеленський закликав мережі АЗС знизити ціни на пальне



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Президент зібрав представників паливного ринку, щоб обговорити питання зниження цін на тлі зміцнення гривні

Під час наради представники мереж АЗС повідомили, що на паливному ринку дуже велику частку займають нелегальні заправки

Президент України Володимир Зеленський закликав найбільші мережі автозаправних станцій знизити ціни на бензин. Раніше Антимонопольний комітет зобов'язав їх знизити ціни.

«Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу та зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а (зменшити ціну — ред.) на табло», — повідомив Зеленський під час наради з представниками мереж АЗС, яка відбулася в Офісі президента 23 грудня, передає пресслужба.

За розрахунками Міністерства розвитку економіки, а також Офісу президента, ціни на пальне в роздрібних мережах значно відрізняються від оптових цін.

«Така ситуація невластива більшості європейських ринків — коли є настільки великі програми лояльності. Ми пропонуємо ціну, за якою ви реально продаєте бензин, перекласти на стелу (електронне табло — ред.) й оптимізувати програми лояльності, чим збільшити конкуренцію на ринку», — повідомила заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів.

Під час наради представники мереж АЗС повідомили, що на паливному ринку дуже велику частку займають нелегальні заправки.

Напередодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомляло про те, що може провести розслідування причин високих цін на бензин.

5 грудня стало відомо, що Антимонопольний комітет ухвалив обов’язкові для виконання рекомендації низці великих мереж автозаправних комплексів щодо зниження цін на бензин та дизельне пальне. Зниження в АМКУ пояснили тим, що оптова ціна на пальне в Україні впала. Також впав курс долара, від якого залежить ціна на бензин для українців.

6 грудня повідомлялося, що мережі АЗС почали поступово знижувати ціни на бензин.