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    Економіка та фінанси

    Гривня суттєво укріплюється. Нацбанк пояснив, чому не перешкоджатиме

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    Зміцнення гривні &ndash; хороша новина для іноземних інвесторів, зацікавлених в покупці українських облігацій, каже Ніколайчук - Гривня суттєво укріплюється. Нацбанк пояснив, чому не перешкоджатиме
    Зміцнення гривні – хороша новина для іноземних інвесторів, зацікавлених в покупці українських облігацій, каже Ніколайчук
    Фото: finclub.net

    Цього року гривня зміцнилася відносно долара на 6,5%, що робить її однією з найбільш дохідних у світі

    Національний банк України не перешкоджатиме зміцненню курсу гривні, оскільки вона допомагає стримувати двозначну інфляцію в країні. Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів у інтерв’ю агентству Bloomberg.

    Так, цього року гривня зміцнилася відносно долара на 6,5%, що робить її однією з найбільш дохідних у світі. Вона випереджає всі східноєвропейські валюти, більшість з яких втратили свої позиції.

    Зростання гривні підтримувалося високим глобальним попитом на товари, які Україна експортує, жорсткішою грошово-кредитною політикою, фінансовою допомогою Європейського Союзу і ознаками прогресу у переговорах з МВФ щодо надання фінансової допомоги.

    «Ми дозволимо гривні зміцнитися, якщо це буде залежати від ринкових сил, – сказав Ніколайчук. – Ми постараємося згладити будь-які надмірні коливання, одночасно поповнюючи наші резерви».

    Із серпня нацбанк витрачає менше коштів на валютні інтервенції. Його денний ліміт зараз становить $5 млн, тоді як раніше складав $20 млн. Вони також менш часті: з початку року регулятор провів 53 інтервенції, тоді як за той же період в 2020 році – 106.

    «Ситуація з нашими міжнародними резервами в довгостроковій перспективі не виглядає поганою, і нам не потрібно купувати стільки іноземної валюти, як два, три або п'ять років тому», – сказав Ніколайчук.

    Зміцнення гривні – хороша новина для іноземних інвесторів, зацікавлених в покупці українських облігацій у національній валюті.

    Ніколайчук очікує, що попит на внутрішні облігації країни буде рости, особливо у зв'язку з тим, що Україна чекає включення в індекс JPMorgan Chase & Co. Цей індекс – це орієнтир для багатьох інвесторів у боргові зобов'язання ринків, що розвиваються.

    Раніше повідомлялося, що українська гривня посіла шосте місце у рейтингу найприбутковіших валют світу в 2021 році від Bloomberg. За даними агентства, за січень-вересень гривня зміцнилася до долара на 7%.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, чи буде знецінення гривні. Економіст дав прогноз на 2022 рік.

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    Теги: МВФ Національний банк банк гривня Україна НБУ
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    Гривня суттєво укріплюється. Нацбанк пояснив, чому не перешкоджатиме