Що втратить Україна від припинення транзиту газу до Угорщини: коментар фахівця

Київ має чинні контракти з Москвою щодо транзиту газу, які базовані за принципом «ship-or-pay»

Із 1 жовтня Російська Федерація припинила транзит газу через Україну до Угорщини. Транспортування відтепер буде здійснюватися в обхід України, оскільки з 1 жовтня набрав чинності контракт між Угорщиною та РФ, за яким природний газ буде поставлятися через газогін «Турецький потік».

Представники «Оператора газотранспортної системи України» заявили, що Київ має чинні контракти з Москвою щодо транзиту газу, які базовані за принципом «ship-or-pay» (транспортуй або плати). Таким чином Москва повинна заплатити за повний обсяг послуг попри відмову від транзиту.

Про це у коментарі «Суспільному» повідомила директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ТОВ «Оператор ГТС України» Ольга Бєлькова.

«На сьогодні в України, і в оператора, і у «Нафтогазу» є чинний контракт з Росією, «Газпромом» щодо транзиту газу території України. У ньому зафіксовано юридичний принцип «Ship-or-pay», тобто «транспортуй або плати» – це означає, що незалежно від обсягів постачання Росія має заплатити за повний обсяг законтрактованих послуг», – каже Белькова.

За її словами, неподання заявок на транзит в одному з конкретних напрямків – не означає, що наступає «от прямо зараз в рамках цього контракту зобов'язання для нас чи для них подати позов чи щось таке»: «Це означає що змінюються певні потоки... Зараз ми будемо спостерігати їх новий розподіл між додатковими точками з'єднання України з Європою, а саме через Польщу, Румунію, Словаччину та Молдову. Таким чином, про прямі втрати зараз за цей стан ми говорити не можемо».

Белькова нагадала, що однією з вигод європейського підходу до формування ринку газу є можливість в тому числі й віртуального реверсу, який працює в тих точках з'єднання, де є фізичні постачання обсягу газу і замість того, щоб його вивозити-ввозити є можливість оформити угоду імпорту газу в Україну з використанням так званої точки віртуального поєднання.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» заявив про початок постачання газу не лише до Угорщини, а й до Хорватії в обхід України.

Як відомо, з 1 жовтня «Газпром» зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії. Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

Також ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

В Управлінні комунікацій Оператора ГТС України нагадали, що на сьогодні саме українсько-угорський маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку, проте без транзиту через Україну до Угорщини і далі, ця співпраця – під питанням.

Станом на 1 жовтня ціна газу в Європі наблизилася до рекордних $1200 за тисячу кубометрів.