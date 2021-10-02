Закон про олігархів неконституційний і перетворює РНБО на суд і слідство – експерт

Після голосування виникла правова колізія: в фінальний текст законопроекту увійшло дві протилежні правки

Закон про олігархів є неконституційним і наділяє РНБО незаконними повноваженнями слідства і суду. Про це заявив експерт, управляючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородний.

«Так званий законопроект про олігархів, який в дійсності був порушений, сам по собі антиконституційний, тому що не можна наділяти РНБО функціями досудового слідства, слідства і суду по суті. Тому він неконституційний з точки зору самої форми і неконституційний з точки зору регламенту, порушення регламенту, який допустив, до речі, пан Стефанчук», – заявив експерт в ефірі телеканалу «Україна24».

На думку Завгородного, закон буде обов’язково скасований в Конституційному суді.

«У нас вже були прецеденти, коли законопроекти скасовували саме в Конституційному суді з причини порушення регламенту. А так там дві речі вже зроблені», – додав експерт. Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Після голосування виникла правова колізія: в фінальний текст законопроекту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо відразу після скандального голосування зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.