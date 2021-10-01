Аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні
Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі
Гривня в жовтні продовжить зміцнюватися по відношенню до долара та євро, до кінця місяця долар коштуватиме на рівні 26 – 26,6 грн, євро 30 – 30,6 грн. Такий прогноз озвучив «РБК-Україна» старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб.
Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі. Як пояснив він, попри зниження світових цін на залізну руду, ціни на аграрну продукцію все ще знаходяться на комфортних рівнях.
«Позитивно на курсі позначається і серпневий розподіл МВФ спеціальних прав запозичення (SDR), який дозволив наростити міжнародні резерви до $31,5 млрд доларів, максимального значення за дев'ять років. Якщо онлайн-місія МВФ, яка проходить зараз, закінчиться угодою про виділення нового траншу кредиту, це зможе надати додатковий імпульс зміцненню гривні», – підкреслив Іосуб.
У вересні гривня, нагадує він, знову продемонструвала зміцнення до долара і євро. Це сталося десятий місяць поспіль – з грудня 2020 року.
Раніше аналітик спрогнозував падіння долара до річного мінімуму: коли це станеться.
Також повідомлялося, що курс турецької ліри оновив рекордний мінімум відносно долара після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку.