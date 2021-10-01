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    Аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні

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    Гривня в жовтні продовжить зміцнюватися до&nbsp;долара - Аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні
    Гривня в жовтні продовжить зміцнюватися до долара
    фото: pixabay

    Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі

    Гривня в жовтні продовжить зміцнюватися по відношенню до долара та євро, до кінця місяця долар коштуватиме на рівні 26 – 26,6 грн, євро 30 – 30,6 грн. Такий прогноз озвучив «РБК-Україна» старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб.

    Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі. Як пояснив він, попри зниження світових цін на залізну руду, ціни на аграрну продукцію все ще знаходяться на комфортних рівнях.

    «Позитивно на курсі позначається і серпневий розподіл МВФ спеціальних прав запозичення (SDR), який дозволив наростити міжнародні резерви до $31,5 млрд доларів, максимального значення за дев'ять років. Якщо онлайн-місія МВФ, яка проходить зараз, закінчиться угодою про виділення нового траншу кредиту, це зможе надати додатковий імпульс зміцненню гривні», – підкреслив Іосуб.

    У вересні гривня, нагадує він, знову продемонструвала зміцнення до долара і євро. Це сталося десятий місяць поспіль – з грудня 2020 року.

    Раніше аналітик спрогнозував падіння долара до річного мінімуму: коли це станеться.

    Також повідомлялося, що курс турецької ліри оновив рекордний мінімум відносно долара після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку.

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    Теги: курс валют економіка валютні операції гривня фінанси
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    Аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні