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    Хто з українців у 2022 році отримає 300 грн до пенсії

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    Підвищення пенсій у прийдешньому році відбуватиметься в кілька етапів - Хто з українців у 2022 році отримає 300 грн до пенсії
    Підвищення пенсій у прийдешньому році відбуватиметься в кілька етапів
    Фото з відкритих джерел

    Пенсіонери віком 70+ отримають доплати

    У 2022 році на пенсіонерів очікує збільшення виплат, це пов'язано не лише з індексацією пенсій, запланованою на березень наступного року.

    Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook анонсував, що у 2022 році мінімальні пенсійні виплати українцям старше 70 років становитимуть 3 тис. грн.

    А міністерка соціальної політики Марина Лазебна пояснювала, що такі мінімальні виплати будуть у пенсіонерів, страховий стаж яких складе 35 років та 30 років для чоловіків та жінок відповідно.

    На осінь наступного року планується доплата людям віком від 70 до 75 років у розмірі 300 гривень щомісяця, як це раніше було зроблено для пенсіонерів 75-80 років (з осені 2021 року їм доплачують по 400 гривень) та старше 80 років (їм доплачують за 500 гривень із 2020 року).

    У липні збільшаться мінімальні та максимальні пенсії непрацюючим пенсіонерам у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, до 2 027 гривень. А у жовтні до 6 700 гривень збільшиться мінімальна зарплата, що спричинить зростання мінімальної пенсії для людей у віці 65+ зі страховим стажем 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно.

    А на грудень 2022 року заплановано друге за рік збільшення прожиткового мінімуму, що спричинить зростання мінімальних пенсій.

    Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року заплановано підвищення пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ці пенсії обчислюватимуться, виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року.

    Також у березні 2022 року в Україні буде проведено чергову індексацію пенсійних виплат, на що у схваленому Верховною Радою законі про держбюджет на 2022 рік передбачено 200,6 млрд гривень.

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    Теги: пенсія Денис Шмигаль Марина Лазебна стаж
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    Хто з українців у 2022 році отримає 300 грн до пенсії