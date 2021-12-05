Підвищення пенсій та новації у застосунку «Дія»: Шмигаль підбив підсумки тижня

Прем'єр підсумував результати діяльності уряду та пояснив значення прийнятих рішень

Наступного року в Україні триватиме зростання пенсійних виплат, це передбачає схвалений парламентом закон про державний бюджет на 2022 рік. На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи підсумки тижня у Facebook.

Він нагадав, що з 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата – із 6 тис. грн до 6,5 тис. грн та пенсії.

«Зростання становитиме до 200 грн, залежно від стажу. Крім того, збільшуються надбавки та підвищення до пенсії, зокрема ветеранам війни та особам, які мають особливі заслуги.

Це вже десяте підвищення пенсій за рік, і уряд надалі працює, щоб покращити забезпечення українських пенсіонерів. На 2022 рік, окрім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років», – зауважив Шмигаль.

Очільник уряду відзначив, що держбюджет – 2022, прийнятий нинішнього тижня Верховною Радою, і надалі зосереджуватиметься на пріоритетних для держави напрямках: на медичній та освітній сферах, на посиленні безпеки й обороноздатності, на соціальній сфері, інфраструктурі, підтримці бізнесу та інновацій.

Серед позитивних новацій прем'єр також відзначив запуск на порталінових онлайн-послуг: відтепер у «Дії» за кілька кліків можна оформити субсидії, подати заявку на призначення або перерахунок пенсії, отримати довідки ОК-5 та ОК-7.

Також цього тижня запущено масштабне бета-тестування місця зміни реєстрації онлайн.

Також у «Дії» тепер можна легалізувати дачу. Нова послуга дає можливість легалізувати житлові, садові, дачні будинки або присадибні будівлі, які збудували до квітня 2015 року, без отримання дозвільних документів. Але – лише за умови, що їхня загальна площа не перевищує 300 кв. м.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що наступного року планується повністю закрити чергу на житло для внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій. Про це він повідомив на брифінгу під час робочої поїздки в Луганську область.

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