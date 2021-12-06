Підвищення пенсій у грудні: хто отримає максимальну виплату

Хто з українців отримає пенсію 19340 гривень?

З 1 грудня в Україні разом з іншими соціальними показниками змінився розмір максимальної пенсії. З 18540 грн його підвищено до 19340 грн. Перерахунок відбувся, оскільки змінився закладений у бюджеті прожитковий мінімум. Максимальна пенсія складає 10 мінімумів для непрацездатних.

Максимальну пенсію в Україні отримує дуже малий відсоток пенсіонерів. Так, виплати у розмірі понад 10 тисяч гривень нараховано 471,6 тис. пенсіонерів або 4,3% тих, хто отримує пенсію.

Враховуючи, що ключовою складовою пенсії є зарплата, у виграші ті, хто працював легально та отримував високий «білий» дохід. За даними Мінсоцполітики, легальні доходи, які дають змогу претендувати на високу пенсію, в Україні отримують не більше 0,5−0,6% працюючих. Під високим доходом маються на увазі зарплати 62−90 тис. гривень (у 2019−2021 роках).

Зазначимо, що поточне підвищення пенсій є вже десятим за цей рік. Попереднє підвищення пенсійних виплат відбулося 1 жовтня. Воно стосувалося осіб віком від 75 до 80 років та становило 400 грн.

Станом на грудень 2021 року середній розмір пенсії в Україні становитиме 3980 грн, що на 546 грн (або на 16%) більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував, що невдовзі українці матимуть можливість здійснити перерахунок пенсій на порталі «Дія».