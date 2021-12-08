Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тис. грн, а кому у березні додадуть 500

На радість багатьох груп українських пенсіонерів, виплати зростатимуть не раз

Підвищення прожиткового мінімуму з 1 грудня лише відкриває процес збільшення виплат, який триватиме у 2022 році

У січні пенсії перерахують ліквідаторам та постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Це стосуватиметься 39 тис. 481 пенсіонера. Закон частково набув чинності 1 липня 2021 року, а з 1 січня 2022 року він діятиме у повному обсязі, пишуть «Факти».

Про це йдеться у публікації закону № 1584-IX (законопроєкт № 4555) «Про внесення змін до закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб».

Відповідно до закону, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуватиметься повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.

Зазначається, що мінімальний розмір пенсій не може бути нижчим:

для першої групи інвалідності – 6 тис. грн;

для другої групи інвалідності – 4800 грн;

для третьої групи та дітей з інвалідністю – 3700 грн.

Крім того, також у січні підвищення зачепить жінок, які народилися до 1962 року, виплати їм підвищать на 9%.

З 1 березня пенсії будуть перераховані відповідно до зростання середньої зарплати та інфляції, причому це стосуватиметься у т. ч. виплат тим категоріям пенсіонерів, які були виключені з цього механізму у 2017 році, а саме: державних службовців, науковців, журналістів, військових.

Також у березні пенсіонери від 80 років та старші отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 гривень, а пенсіонери віком 75-80 років – 400 гривень. Одночасно буде збільшено мінімальні пенсії людям похилого віку, які мають великий страховий стаж. Так, за наявності страхового стажу 20 для жінок та 25 років для чоловіків пенсіонери у віці 80+ отримуватимуть мінімум 2600 грн., у віці 75-80 років – 2500 грн.

У квітні 2022 року буде проведено перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Враховуватимуть стаж та заробітну плату.

Друге підвищення мінімальних пенсій, яке відбудеться на тлі підвищення прожиткового мінімуму, очікується у липні. У цей час виплати підвищаться з 1934 до 2027 гривень.

У жовтні 2022 року відбудеться розширення лінійки вікових доплат. Пенсіонерам 70-75 років почнуть доплачувати по 300 гривень, а за наявності 30 років стажу для жінок та 35 років для чоловіків, мінімальна пенсія становитиме 3 тис. грн. Для тих, хто має 20-30 років стажу у жінок та 25-35 років у чоловіків, мінімальна пенсія зросте до 2500-3000 залежно від стажу.

Наприкінці 2022 року із черговим підвищенням прожиткового мінімуму мінімальні пенсії зростуть до 2093 гривень. А мінімальні виплати пенсіонерам, які мають 30 років стажу (жінки) та 35 років (чоловіки) становитимуть 2500 гривень.

Нагадаємо, стало відомо, хто отримає максимальну виплату під час підвищення пенсій у грудні.

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