Іноземні інвестори відзначили успішну приватизацію готелю «Дніпро»



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Давид Бежуашвілі (крайній ліворуч) та Володимир Зеленський Фото: Georgian Industrial Group

Засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі позитивно оцінив приватизацію готелю «Дніпро»

Приватизація готелю «Дніпро» стала свідченням позитивних змін в роботі Фонду державного майна України та сигналом про можливість інвестувати в об'єкти держвласності в Україні. Про це заявив засновник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі в інтерв'ю Українським Новинам.

«Цей аукціон став широко відомим не тільки в Україні. Глобальний ринок нерухомості дуже чутливий до таких подій, і ми також тримали руку на пульсі - уважно стежили за процесом продажу готелю в центрі Києва. Скажу так, починаючи з самого початку - із залучення респектабельних міжнародних компаній до аудиту і закінчуючи прозорим процесом аукціону, - Фонд державного майна виконав свою роботу на високому професійному рівні. Чому так кажу? Тому що найголовніше в бізнесі - це довіра. І Фонд, відкривши всю інформацію і забезпечивши прозорість всього процесу, зробив все для створення довіри, щоб залучити і зацікавити інвесторів. І так, це дуже потужний сигнал про те, що інвестувати можна чесно, відкрито і вигідно. В тому числі, це сигнал і нам теж», - заявив Бежуашвілі.

Він також відзначив позитивну роль президента України Володимира Зеленського, який особисто опікується питаннями залучення інвестицій в країну.

«Якщо перша особа держави бере на себе роль провідника інвестицій, очолює цей напрямок - це вже свідчить про увагу до інвесторів. На мою думку, інвестиції - це єдиний правильний шлях руху для України, особливо в складні часи для всієї світової економіки. Тому обраний президентом шлях на двосторонній діалог з інвесторами - це відповідальна державна позиція, яку я щиро вітаю. Далі мають бути реальні дії, і ми вже бачимо рух в цьому напрямку від тих установ, які відповідають за реалізацію державної політики. У мене була честь розмовляти з президентом Зеленським - найкращі враження, команда налаштована на кардинальні зміни», - зазначив інвестор.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що економічні реформи в Україні створили всі передумови для успішних інвестицій в країну.

«Ліквідація адміністративних бар'єрів, розширення прав господарювання, діджиталізація державотворчих процесів, запровадження прозорого ринку землі, масштабна приватизація і багато інших дуже важливих реформ втілюються нами з єдиною метою: Україну має накрити лавина інвестицій - як зовнішніх, так і внутрішніх», - заявляв Зеленський.

Georgian Industrial Group є найбільшою холдинговою компанією в Грузії з бізнес-інтересами від енергетики до нерухомості. Компанія була заснована в 2006 році Давидом Бежуашвілі. Зараз вона працює відразу в декількох країнах регіону і, в тому числі, в Україні, де інвестує в Херсонський порт.

Херсонський морський торговельний порт став першим об'єктом в портовій галузі України, переданим в концесію. Конкурс виграла компанія «Рісо-Херсон» (консорціум «Петро ойл енд кемікалс» (Georgian Industrial Group) і швейцарської RISOIL S.A.). За словами заступника директора Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марка Магалецького, це перший концесійний проект, який підготовлений в Україні відповідно до кращої міжнародної практики і який присуджено за результатами відкритого конкурсу.