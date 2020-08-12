Кабмін має намір розглянути приватизацію частини акцій «Нафтогазу», «Укрзалізниці» та «Укрпошти»



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До списку повністю заборонених до приватизації об'єктів пропонується включити ДП «Оператор ринку» і ДП «Гарантований покупець»

Уряд на сьогоднішньому засіданні розгляне законопроект про перелік із 188 компаній, заборонених до приватизації

Кабінет міністрів у середу, 12 серпня, має намір розглянути законопроект про перелік із 188 компаній, заборонених до приватизації. Про це свідчить порядок денний урядового засідання повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з текстом законопроєкту, уряд допускає приватизацію до 50% акцій «Нафтогазу», «Укрзалізниці» й «Укрпошти», проте пропонує зберегти за державою 100 - відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», Адміністрації морських портів України (АМПУ).

До списку повністю заборонених до приватизації об'єктів також пропонується включити ДП «Оператор ринку» і ДП «Гарантований покупець», створені Кабміном у 2019 році з метою забезпечення роботи нового ринку електричної енергії.

Крім цього, пропонується долучити до зазначеного переліку держпідприємства «Документ», «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів», «Київська офсетна фабрика», КБ «Південне».

Як наголошується в пояснювальній записці, урядовий законопроект передбачає чотири групи заборонених до приватизації об'єктів.

У першій - акціонерні товариства, в статутному капіталі яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути менше ніж 50% + 1 акція і не підлягає приватизації.

У другій - акціонерні товариства, в яких частка належать державі корпоративних прав становить 100%. У третій - об'єкти культури і спорту.

У четвертій - держпідприємства, які не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені на господарські товариства. До четвертої групи пропонується, зокрема, віднести ДП «Антонов», Миколаївський суднобудівний завод, Центральне КБ «Протон».

Серед культурних об'єктів пропонується заборонити приватизацію Національного цирку України, Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, Національний центр Олександра Довженка та низку інших об'єктів, серед спортивних - Національний спортивний комплекс «Олімпійський», «Арена Львів» тощо.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський занепокоєний продажем «Мотор Січі» і приватизацією стратегічних підприємств.