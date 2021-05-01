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    Окружний адміністративний суд став на сторону забудовника у справі столичного Протасового Яру, – адвокат

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    Боротьба киян за збереження Протасового Яру триває кілька років - Окружний адміністративний суд став на сторону забудовника у справі столичного Протасового Яру, – адвокат
    Боротьба киян за збереження Протасового Яру триває кілька років
    Фото: Hromadske

    Відповідне рішення ухвалив суддя Віктор Шулежко

    30 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував статус зеленої зони Протасового Яру на вимогу забудовника.

    Про це повідомила адвокат Майдану, представник інтересів лідера об’єднання «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, Євгенія Закревська у Facebook.

    Окружний адміністративний суд Києва став на бік забудовника «Дайтона Груп» та скасував рішення Київської міської ради, якими та повернула столичному Протасому Яру статус зеленої зони.

    Відповідне рішення ухвалив суддя Віктор Шулежко.

    «Суддя Шулежко задовольнив позов Дайнони. Скасував липневі рішення Київради щодо Протасового яру. Очікувано. Неприємно, особливо через присмак «прискореного виконання робіт», – написала Закревська.

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    Вона додала, що рішення буде оскаржуватися в апеляції, а також є інші виграні судові процесі, які на цей час захищають зелену зону від будівництва.

    Як повідомлялося, суд визнав, що Черновецький неправомірно віддав під забудову Протасів Яр.

    Нагадаємо, постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

    Теги: Київ суд адвокат суддя Євгенія Закревська
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