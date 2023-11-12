Європейська асоціація E.DSO погодила концепцію розвитку електромереж ДТЕК Мережі

Компанії-члени E.DSO підтримали Концепцію розвитку електромереж ДТЕК Мережі та підтвердили, що вона повністю відповідає європейським нормам розвитку електромереж

Концепція розвитку електромереж передбачає поступове оновлення інфраструктури розподільчих мереж в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях

Рада директорів асоціації європейських операторів систем розподілу E.DSO офіційно схвалила концепцію розвитку електромереж, розроблену ДТЕК Мережі спільно з європейськими колегами. Це комплексний проект, спрямований на створення українських електромереж майбутнього, зазначили в європейській асоціації.

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Наприкінці жовтня компанії-члени E.DSO підтримали Концепцію розвитку електромереж ДТЕК Мережі та підтвердили, що вона повністю відповідає європейським нормам розвитку електромереж.

«Члени E.DSO колективно підтверджують, що основи та принципи Концепції розвитку електромереж, розробленої ДТЕК Мережі, базуються на практиці Європейського Союзу в цій галузі. Ці принципи відповідають цілям Четвертого енергопакету ЄС і сприяють енергетичному переходу України», – зазначено в спільній заяві членів E.DSO.

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Концепція розвитку електромереж передбачає поступове оновлення інфраструктури розподільчих мереж в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях з використанням новітніх технологій за кращими прикладами європейських операторів системи розподілу. Проєкт розрахований на 10 років та стартує з трирічного пілоту в Бучанському районі, що зазнав значних пошкоджень під час російської окупації.

«Сучасні «розумні» мережі будуть побудовані з урахуванням кращого європейського досвіду і саме для цього ми активно співпрацюємо з асоціацією європейських операторів систем розподілу E.DSO. Оновлена інфраструктура мереж створить умови для розвитку великих потужностей зеленої генерації, а також розподіленої генерації, зокрема, домашніх СЕС.

«Розумні» мережі – основа побудови нової української енергосистеми. Я вдячний за підтримку членам E.DSO та впевнений, що разом ми зможемо побудувати краще майбутнє в Україні», – наголосив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

У результаті реалізації Концепції середній час відключення електроенергії на рік зменшиться з 1 500 до 100 хв (SAIDI), а технологічні втрати знизяться в 3 рази – з 14% до 5%, всі клієнти отримають розумні лічильники, що сприятиме ощадливому споживанню та мінімізації витрат. До розробки Концепції залучена експертиза провідних енергокомпаній, що входять до асоціації операторів систем розподілу E.DSO.