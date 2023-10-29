Росіяни почали використовувати нову версію безпілотника. ISW повідомив деталі

Окупанти почали використовувати новий безпілотник-камікадзе «Ізділіє-53» з 21 жовтня

Російські війська використовують нову версію безпілотника-камікадзе «Ланцет» («Ізділіє-53»), який може автономно ідентифікувати цілі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Окупанти почали використовувати новий безпілотник-камікадзе «Ізділіє-53» з 21 жовтня. Цей безпілотник нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару. «Ізділіє-53» поки не використовують широко, але військові випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів.

Корисне навантаження безпілотників «Ізділіє-53» – від трьох до п’яти кілограмів.

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Як зазначають аналітики, цього не достатньо для значного пошкодження важливих військових цілей.

Раніше повідомлялося, що погіршення погодних умов навряд чи вплине на запуск окупантами БПЛА Shahed, якими вони атакують територію України. Але, осінні тумани і дощі можуть зменшити активність ворожої тактичної авіації.

Раніше Ігнат пояснив, чому Росія зупинила використання високоточних ракет Х-101.

Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.

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Триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень. За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.