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ОАЕ та Індію з'єднає підводний тунель: подробиці проекту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ОАЕ та Індію з'єднає підводний тунель: подробиці проекту
Індія та ОАЕ можуть отримати нову спільну підводну дорогу
фото із відкритих джерел

Відстань між Індією та Об'єднаними Арабськими Еміратами становить 2000 км

Об'єднані Арабські Емірати планують з'єднати емірат Фуджейра та Мумбаї у Індії підводним тунелем, пише Unilad.

Концепція проекту, що вперше з'явивилась у 2018 році, може незабаром стати реальністю. Національне консультативне бюро ОАЕ розглядає інженерні пропозиції та вже запросило технічне обгрунтування для них.

Підводний тунель використовуватиметься не лише туристами, а й як альтернативний торговий шлях: для постачання нафти до Індії та прісної води з річки Нармада до ОАЕ.

Оскільки Національне дорадницьке бюро Об’єднаних Арабських Еміратів працює над схемою залізниці та типу поїзда, необхідного для такої подорожі, воно сподівається подолати розрив між двома містами та запропонувати щось інноваційне для регіону.

Відстань між містами становить 2000 км, швидкість поїздів, що ходять тунелем, повинна становити близько 1000 км/год. Очікується, що вартість проекту становитиме кілька мільярдів доларів.

Підводні поїзди не є чимось нечуваним. Приміром, тунель під Ла-Маншем, який з’єднує Велику Британію з Францією, є, мабуть, найвідомішим підводним залізничним тунелем у світі.

Раніше стало відомо, що вперше чотири країни-сусіди, включаючи Індію та Афганістан, будуть з'єднані транзитною залізницею. Про це заявив на зустрічі, присвяченій Національному дню транзиту, голова афганського міністерства транспорту та цивільної авіації Хамідулла Ахундзада. Про це пише TOLOnews.

Приводом для заяви стало підписання контракту з Казахстаном на сполучення залізниць від Акіни в провінції Фарьяб до Торганді в Гераті. За словами Ахундзади, Кабул має намір створити залізничну мережу, яка перетворить Афганістан на транзитне перехрестя.

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Теги: потяг транспорт ОАЕ економіка Індія залізниця інфраструктура

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