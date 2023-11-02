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Херсон: унаслідок обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, зникло світло

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Херсон: унаслідок обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, зникло світло
Росіян атакували Херсон
фото ілюстративне

Роботи з усунення наслідків аварії тривають

У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, є тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів. Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації. 

«За повідомленням Херсонобленерго, сьогодні був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури в центральній частині міста», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це сталося внаслідок ворожих російських обстрілів.

У МВА інформують, що наразі є тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів. Роботи з усунення наслідків аварії тривають.

Триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. За добу ворог завдав п’ять ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: інфраструктура населення ворог Херсон війна обстріл

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