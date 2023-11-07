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Авіація ЗСУ ефективно відпрацювала по зенітно-ракетних комплексах противника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація ЗСУ ефективно відпрацювала по зенітно-ракетних комплексах противника
Українські воїни відбили 13 атак противника на Авдіївському напрямку
фото: Генштаб

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах

Триває 622-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Блешня, Карповичі, Грем'яч Чернігівської області; Сімейкине, Іскрисківщина, Басівка, Грабовське, Попівка, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки, Піщаного, Пролетарського Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Різниківки, Спірного, Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області. Противник завдав понад 10 авіаційних ударів в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Очеретине, Бердичі, Ласточкине, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де Сили оборони відбили 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару поблизу Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області. Також ворожих артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили шість артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційні станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теги: авіація ворог населення озброєння місто інфраструктура Херсон Авдіївка Генштаб Вугледар

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